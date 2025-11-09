Irano vandens krizė tęsiasi: įspėja dėl nacionalinės katastrofos

Sostinėje Teherane bei centrinėse šalies provincijose daugelio rezervuarų vandens lygis nukrito iki vadinamojo „negyvo tūrio“, kai rezervuarų jau nebeįmanoma naudoti. Atitinkamai jau netrukus gresia, kad gruntinio vandens ištekliai visiškai išseks, o tada šalies laukia „katastrofiška sausra“, rašo laikraštis.
Pasak Irano energetikos ministro, kai kuriose šalies dalyse, įskaitant milijoninį Teheraną, vakarais bus išjungiamas vandens tiekimas ir atnaujinamas tik kitą rytą. Gyventojai esą turi naudoti vandens talpyklas ir siurblius, kad kompensuotų tiekimo trūkumus.
Dideliuose gyvenamuosiuose kompleksuose institucijos jau paragino žmones kaupti vandenį voniose ir talpyklose. Vandens išjungimas vakarais iki kito ryto jau prasidėjo keliose Teherano dalyse. Vandens kaupimas tapo kasdienybe, ypač – tualetams nuleisti.
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas šią savaitę įspėjo dėl drastiško vandens tiekimo normavimo, jei iki kito mėnesio nebus lietaus. Jei sausra tęsis, svarstoma netgi 15 mln. gyventojų turinčios sostinės evakuacija.
Tačiau, anot stebėtojų, tokia evakuacija tėra retorinis pareiškimas, kuris neturi realių galimybių būti įgyvendintas.
Sostinės perkėlimas truktų ne vienerius metus ar net dešimtmečius, nes Teherane įsikūrusios visos centrinės institucijos, daugumos gyventojų darbo vietos yra Teherane.
Kritikai kaltina šalies islamo sistemą pastaraisiais metais nacionalines lėšas skyrus regioniniams konfliktams, užuot investavus jas į pagrindinius savo gyventojų poreikius, pavyzdžiui, alternatyvias vandens tiekimo sistemas. Spėliojama, kad dėl vandens krizės šalyje gali kilti protestai ir socialiniai neramumai.