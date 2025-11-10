Buvęs V. Zelenskio verslo partneris įklimpo į skandalą: prieš kratas pabėgo iš šalies

T. Mindičius yra V. Zelenskio prodiuserinės kompanijos „Kvartal 95“ bendrasavininkis.
Leidinio „Ukrainska Pravda" šaltiniai praneša, kad T. Mindičius prieš pat kratas – naktį į pirmadienį – paliko šalį.
Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) pirmadienį Kyjive atliko kratas patalpose, susijusiose su buvusiu Volodymyro Zelenskio verslo partneriu Tymūru Mindičiumi, leidiniui „The Kyiv Independent“ patvirtino teisėsaugos šaltiniai.
Leidinio „Ukrainska Pravda“ šaltiniai praneša, kad T. Mindičius prieš pat kratas – naktį į pirmadienį – pabėgo iš šalies.
NABU pranešė, kad kartu su Specializuota antikorupcine prokuratūra (SAPO) vykdo didelio masto antikorupcinę operaciją energetikos sektoriuje.
„Užfiksuota aukšto lygio nusikalstamos organizacijos veikla“, – teigiama agentūros pranešime.
Pasak NABU, grupuotė „sukūrė didelę korupcinę schemą, siekdama kontroliuoti pagrindines valstybės valdomas įmones“, įskaitant valstybės branduolinės energetikos agentūrą „Energoatom“.
„The Kyiv Independent“ šaltiniai patvirtino, kad kratos objektuose, susijusiuose su T. Mindičiumi, yra šios bylos dalis.
Pranešama, kad kratos vykdomos ir buvusio energetikos ministro Hermano Haluščenkos valdose – jis šias pareigas ėjo nuo 2021 iki 2025 metų.
NABU pastaraisiais mėnesiais pradėjo domėtis T. Mindičiaus veikla.
Pasak „The Kyiv Independent“ šaltinių teisėsaugoje, tyrimas dėl T. Mindičiaus veiklos galėjo būti vienas iš veiksnių, paskatinusių valdžios bandymą panaikinti Antikorupcijos biuro nepriklausomumą dar liepą.
T. Mindičius buvo tiriamas dėl ryšių su dronų gamintoju „Firepoint“. Bendrovė neigė turinti kokių nors sąsajų su verslininku.
Praėjusią savaitę leidinys „Ukrainska Pravda“ pranešė, esą buvęs V. Zelenskio verslo partneris per pastaruosius keletą metų metais įgijo didelę įtaką.
T. Mindičius galimai daro įtaką bankų sektoriui, ypač per nacionalizuotą „Sense Bank“. Kita sritis, kurioje verslininkas, kaip teigiama, turi interesų, yra energetika.
„Ukrainska Pravda“ taip pat paskelbė, esą T. Mindičius gali tapti JAV Federalinio tyrimų biuro (FTB) tyrimo, susijusio su pinigų plovimu, objektu.
Remiantis „Ukrainska Pravda“ šaltiniais, JAV tyrėjai domisi Jungtinėje Karalystėje registruota įmone, kuri dabar veikia Mergelių salose, ir vyru, pravarde „Sugarman“.
Manoma, kad šis slaptyvardis atitinka verslininką Mychailą Cukermaną. „Holos“ frakcijos parlamento nario Jaroslavo Železniako atliktuose tyrimuose, „Sugarman“ ir su juo susijusios įmonės „buvo susijusios su Odesos uosto gamykla dar iki plataus masto invazijos“.
Birželį NABU sulaikė jo giminaitį Leonidą Mindičių, kai šis bandė pabėgti į užsienį.
Jam buvo pareikšti kaltinimai dėl 16 mln. JAV dolerių pasisavinimo iš elektros energijos bendrovės „Kharkivoblenergo“.
