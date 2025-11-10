Chaosas JAV oro uostose tęsiasi toliau: vėl atšaukta šimtai skrydžių

Portalo duomenimis, jau savaitgalį neįvyko daugiau kaip 4 tūkst. 500 nacionalinių ir tarptautinių skrydžių.
JAV Federalinei aviacijos administracijai (FAA) penktadienį pradėjo riboti oro eismo srautus 40 didžiausių JAV oro uostų, siekdama sumažinti spaudimą, kurį dėl vyriausybės uždarymo patiria be atlyginimo dirbantys oro eismo kontrolieriai.
Sekmadienio vakarą buvo žengtas pirmas konkretus žingsnis vyriausybės uždarymui nutraukti: demokratų ir respublikonų partijoms atstovaujantys senatoriai pasiekė susitarimą, kuriuo būtų atnaujintas federalinis finansavimas ir būtų užbaigtas vyriausybės uždarymas, užsitęsęs iki rekordinių 40 dienų ir privertęs sustabdyti dalį vyriausybės veiklos.
Žiniasklaidos priemonės, įskaitant CNN ir „Fox News“, pranešė, kad įstatymų leidėjai po ginčų dėl sveikatos priežiūros subsidijų, pagalbos maistu ir prezidento Donaldo Trumpo inicijuotų federalinių darbuotojų atleidimų pasiekė laikiną susitarimą, numatantį finansuoti vyriausybės darbą iki sausio mėnesio.
Dėl vyriausybės uždarymo daug federalinių tarnautojų, įskaitant oro dispečerius, dirba be atlyginimo. Todėl dalis jų praneša sergantys ir į darbą neatvyksta.
JAVOro uostasKrizė
