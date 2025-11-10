PasaulisĮvykiai

Nušalintam Pietų Korėjos prezidentui pateikti papildomi kaltinimai

2025 m. lapkričio 10 d. 14:13
Buvusiam Pietų Korėjos prezidentui Yoon Suk Yeolui, kuris šiuo metu sėdi kalėjime po apkaltos ir nušalinimo nuo pareigų, pateikti papildomi kaltinimai, įskaitant pagalbą priešiškai valstybei, pirmadienį pranešė prokurorai.
Daugiau nuotraukų (1)
64 metų Yoonas kaltinamas bandymu išprovokuoti karinį konfliktą tarp Pietų ir Šiaurės Korėjų, slapta pasiunčiant dronus į Šiaurės Korėją ir taip siekiant legitimizuoti karinę padėtį, kurią jis paskelbė praėjusių metų pabaigoje.
Prokurorų teigimu, 2024 m. spalio mėnesį pasiuntus dronus, kartu į Šiaurės Korėją nutekėjo ir karinės paslaptys, nes aparatai sudužo netoli Pchenjano, pranešė naujienų agentūra „Yonhap“.
Konservatyvių pažiūrų politikas jau kelis mėnesius yra sulaikytas iki teismo ir jam pateikti kaltinimai dėl karinės padėties paskelbimo, o tarp jų yra ir valstybės išdavystė – nusikaltimas, už kurį baudžiama laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Gruodžio 3 d. Yoono įvykdytas dramatiškas veiksmas įstūmė šalį į gilią politinę krizę. Jis teisino šį žingsnį teigdamas, kad į kairiąją opoziciją infiltravosi komunistinės ir antivalstybinės jėgos, nors nepateikė jokių įrodymų šiems teiginiams pagrįsti, ir sprendimas netrukus buvo atšauktas.
Dabar prezidentu tapo kairiųjų pažiūrų Lee Jae Myungas. Jis laimėjo pirmalaikius prezidento rinkimus birželio mėnesį, po to, kai Yoonas balandį buvo pašalintas iš pareigų.
Pietų KorėjaŠiaurės Korėja

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.