Po susitikimo vaizdo įrašo – klausimai dėl V. Putino sveikatos

Socialinių tinklų vartotojai atkreipė dėmesį į diktatoriaus rankas.
Internautai kėlė klausimus dėl jo sveikatos ir svarstė, kad V. Putinas gali sirgti pavojinga liga.
Susitikime V. Putinas aptarė pasiūlymą uždrausti elektroninių cigarečių prekybą Rusijoje, o renginio vaizdo įrašas buvo paskelbtas internete.
Kai kurie komentatoriai atkreipė dėmesį į Rusijos vadovo rankas, kurios atrodė patinusios, o venos jo rankose buvo aiškiai matomos.
Kai kurie svarstė, kad tai galėtų būti Parkinsono ligos simptomai.
„Kas vyksta su Putino rankomis šiame vaizdo įraše?“ – klausė buvęs Ukrainos vidaus reikalų viceministras Antonas Gerasčenko, kuris pasidalijo vaizdo įrašu socialiniame tinkle „X“.
Spėjimai apie prastą V. Putino sveikatą jau kelis metus sklando viešojoje erdvėje.
Anksčiau buvo teigiama, esą Rusijos vadovas gali sirgti Parkinsono liga, tačiau Kremlius šias žinias neigė.
Nepriklausomi ekspertai pabrėžė, kad iš viešai paskelbtų įrašų nereikėtų daryti plačių išvadų, nes Parkinsono ligą ir daugelį kitų sveikatos būklių galima diagnozuoti tik atlikus išsamius neurologinius tyrimus.
RusijaVladimiras PutinasParkinsono liga
