Atskleidė daugiau detalių iš masinio korupcijos skandalo Ukrainoje: įsitraukė ir keturi ministrai

„Daug nepasakosiu, bet galiu pasakyti tiek – įvairiose situacijose, vykstant šiam baudžiamajam procesui, mes užfiksavome keturis ministrų kabineto ministrus“, – teigė O. Abakumovas.
O. Abakumovas pridūrė, kad šie asmenys dirbo skirtingais laikotarpiais.
„Kai kurie buvo ministrai anksčiau, kiti – vėliau, taigi tai nėra visi keturi dabartiniai ministrai“, – kalbėjo O. Abakumovas.
Jis nenurodė, kurie dabartiniai ar buvę ministrai buvo įtraukti, pažymėdamas, kad „šios informacijos atskleidimas galėtų pakenkti tyrimui“.
„Ukrainska Pravda“ vyriausioji redaktorė Sevgil Musajeva atkreipė dėmesį, kad byloje jau yra nurodyti du ministrai, o O. Abakumovas paaiškino, kad „šiuo metu vertinami jų veiksmai, siekiant nustatyti, ar yra pakankamai įrodymų dėl kokios nors nusikalstamos veiklos“.
Jis taip pat pareiškė, kad NABU mano, jog nusikalstama organizacija turėjo du lyderius. Tačiau biuro atstovas atsisakė komentuoti, ar vienas iš jų yra verslininkas, „Kvartal 95“ bendrasavininkas ir prezidento Volodymyro Zelenskio bendražygis Tymuras Mindičius.
„Šiuo metu nusikalstama organizacija turi du lyderius. Juos identifikavome remdamiesi surinktais įrodymais“, – sakė O. Abakumovas.
Ukrainos kovos su korupcija agentūra atlieka kratas energetikos sektoriuje
Ukrainos kovos su korupcija agentūra pirmadienį pranešė, kad atlieka kratas šalies energetikos sektoriuje – tai operacija, kuri rengiama po kelis mėnesius trukusių vidinių konfliktų dėl Kyjivo veiksmų kovos su korupcija srityje.
Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) teigė, kad ši operacija, kuri vykdoma bendradarbiaujant su Specializuota kovos su korupcija prokuratūra, yra skirta „demaskuoti korupciją“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią vasarą bandė įstatymu atimti minėtų agentūrų įgaliojimus, tačiau toks jo sprendimas sukėlė retai stebimą visuomenės pasipiktinimą ir didžiausius protestus nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario mėnesį.
Ukrainą jau seniai kamuoja su korupcija susijusios bėdos, kurios yra visuomenės protestų objektas. Po 2014 m. revoliucijos buvo imtasi reformų, tačiau baiminamasi, kad nepavykęs V. Zelenskio bandymas pakeisti įstatymą, reglamentuojantį kovos su korupcija agentūrų veiklą, gali pakenkti Ukrainos ambicijoms įstoti į Europos Sąjungą (ES).
Prezidento kanceliarija vasarą tvirtino, kad įstatymu siekta pagerinti abiejų agentūrų darbą. Tačiau atitinkamų užmojų buvo atsisakyta, kai pasipiktino piliečiai ir susirūpino Kyjivo partneriai Europoje.
NABU pareiškė, kad „aukšto lygio nusikalstama organizacija“ esą „sukūrė didelio masto korupcijos schemą, siekdama daryti įtaką strateginėms įmonėms valstybiniame sektoriuje“, įskaitant branduolinės energijos tiekėją „Energoatom“. Biuras paskelbė nuotraukas, kuriose matyti krepšiai su dolerių ir eurų banknotais, tačiau daugiau detalių apie šią operaciją nepateikė ir nenurodė, kur nuotraukos buvo darytos ir kada.
Rusija beveik ketverius metus vykstančios invazijos metu raketomis ir bepiločiais orlaiviais atakuoja Ukrainos strateginį energetikos sektorių.
Praėjusį mėnesį dėl kaltinimų lėšų pasisavinimu buvo sulaikytas buvęs Ukrainos valstybinio energijos tinklų operatoriaus vadovas Volodymyras Kudryckis. Šis pareigūnas, kuris buvo paleistas už užstatą, neigia kaltinimus, kurie, pasak jo, yra politiškai motyvuoti ir „negalėjo būti pateikti be prezidento kanceliarijos dalyvavimo“.
Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad NABU taip pat atliko kratas buvusio energetikos ministro Germano Galuščenkos ir artimo V. Zelenskio bendražygio Timuro Mindičiaus namuose. NABU pirmadienį išplatintame pareiškime šių pranešimų nekomentavo.
T. Mindičius yra vienas iš prodiuserinės studijos „Kvartal 95“ savininkų. Šią studiją tūkstantmečio pradžioje įkūrė V. Zelenskis, kuris prieš pradėdamas politiko karjerą buvo žinomas komikas.
