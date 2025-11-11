ES įvardijo keturias šalis, gausiančias pagalbą paskirstant migrantus

Pasirodžius šiam ES vykdomosios valdžios institucijos pranešimui 27 šalių bloke dabar prasidės įtemptos derybos, nes šalys vis labiau bijo pačios imtis iniciatyvos priimti žmones.
2024 m. šalių blokas priėmė išsamią migracijos politikos reformą, kuri netrukus įsigalios.
Svarbi šios politikos sudedamoji dalis yra nauja „solidarumo“ sistema, skirta palengvinti naštą Viduržemio jūros regiono šalims, kurios, Briuselio nuomone, patiria migracijos spaudimą.
Kitos šalys turės arba priimti dalį prieglobsčio prašytojų iš šių priekinės linijos šalių, arba suteikti joms finansinę paramą, siekiančią 20 tūkst. eurų vienam asmeniui.
ES valstybės narės stengėsi aktyviai paveikti Europos Komisijos sprendimą ir dėl to šis pranešimas vėlavo visą mėnesį.
Antradienį bloko vykdomoji institucija pateikė sąrašą labiausiai akivaizdžių kandidačių, kurioms reikalinga pagalba.
„Graikija ir Kipras dėl pernelyg didelio pastaraisiais metais atvykstančiųjų skaičiaus patiria migracijos spaudimą“, – teigiama Komisijos pareiškime.
„Dėl neproporcingai didelio po paieškos ir gelbėjimo operacijų jūroje tuo pačiu laikotarpiu atvykusiųjų skaičiaus migracijos spaudimą patiria ir Ispanija bei Italija.“
Dabar šio pranešimo pagrindu tarp valstybių narių vyks derybos dėl to, kiek papildomų prieglobsčio prašytojų kiekviena iš jų yra pasirengusi priimti, arba kiek finansinės paramos jos yra pasirengusios suteikti.
Keletas šalių jau pareiškė, kad pagal šią programą nepriims nė vieno asmens ir prisidės tik finansiškai.
Kadangi visų bloko šalių vyriausybės patiria spaudimą griežtinti imigracijos politiką, pasiūlymas priimti papildomus prieglobsčio prašytojus yra susijęs su tam tikra politine rizika.
Pagal naująją sistemą kasmet reikės perkelti mažiausiai 30 tūkst. migrantų, tačiau galutinis skaičius dar nėra nustatytas, o sprendimas dėl to, kas kur bus perkeltas, turi būti priimtas iki gruodžio pabaigos.
