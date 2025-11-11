Į Lotynų Ameriką dalyvauti kovos su narkotikais operacijoje atvyko JAV lėktuvnešis

JAV Pietų karinių jūrų pajėgų vadavietė išplatino pranešimą, kuriame nurodė, kad laivas „USS Gerald Ford“, apie kurio dislokavimą siekiant kovoti su narkotikų kontrabanda buvo paskelbta prieš beveik tris savaites, įplaukė į vadavietės atsakomybės zoną, apimančią Lotynų Ameriką ir Karibų jūros regioną.
Didžiausias pasaulyje lėktuvnešis „padės sustiprinti JAV gebėjimus aptikti, stebėti ir sutrukdyti neteisėtus veikėjus ir veiksmus, kurie kelia grėsmę Jungtinių Valstijų saugumui ir gerovei bei mūsų saugumui Vakarų pusrutulyje“, – teigė Pentagono vyriausiasis atstovas spaudai Seanas Parnellis.
Prezidento Donaldo Trumpo administracija Karibų jūros regione ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje vykdo karinę kampaniją, dislokuodama karines jūrų ir oro pajėgas, kurios, kaip teigia administracija, yra skirtos kovoti su narkotikų kontrabanda.
JAV duomenimis, nuo rugsėjo pradžios Vašingtono pajėgos tarptautiniuose vandenyse atakavo mažiausiai 20 laivų, pražudydamos mažiausiai 76 žmones.
Tačiau Jungtinės Valstijos dar nepateikė įrodymų, kad šie laivai buvo naudojami narkotikų kontrabandai arba kėlė grėsmę šaliai.
Dėl tokių JAV veiksmų Karakase imta baimintis, kad galutinis JAV tikslas yra nuversti Venesuelos prezidentą Nicolasą Maduro.