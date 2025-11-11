Izraelio parlamente kelią skinasi įstatymo projektas dėl mirties bausmės teroristams

Šis projektas, kurį remia ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybė, buvo priimtas pirmuoju svarstymu, pirmadienio vakarą pranešė laikraštis „Times of Israel“. Tam, kad projektas įsigaliotų, jis turi įveikti dar du svarstymus.
Pasak laikraščio, projekte teigiama, kad mirties bausmė būtų taikoma asmenims, kurie žudo izraeliečius dėl „rasistinių“ motyvų ir „siekia pakenkti Izraelio valstybei ir žydų tautos atgimimui jos žemėje“. Kritikai sako, kad tokia formuluotė praktikoje beveik išimtinai būtų taikoma nusikaltėliams arabams, kurie žudo žydus, o ne žydams ekstremistams, vykdantiems išpuolius prieš palestiniečius.
Panašūs bandymai įvesti mirties bausmę teroristams praeityje žlugo. Izraelis mirties bausmę už žmogžudystę panaikino 1954 m., tačiau teisės aktai ir toliau leido taikyti ją tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, karo nusikaltėliams naciams arba už išdavystę karo metu.
Aukšto rango nacio Adolfo Eichmanno egzekucija 1962 m. buvo paskutinis kartas, kai Izraelyje buvo įvykdytas įprasto teismo paskelbtas mirties nuosprendis.
