2022 m. plataus masto puolimą Ukrainoje pradėjusi Rusija nuolat kaltina Kyjivą ir jo Europos sąjungininkes sabotažo operacijomis jos teritorijoje, bet jokių įrodymų dažniausiai nepateikia.
Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FST) tvirtino neva „atskleidusi ir sužlugdžiusi (...) Ukrainos gynybos ministerijos ir jos britų vadovų operaciją pavogti rusų viršgarsinį naikintuvą MiG-31, gabenantį hipergarsinę iš oro paleidžiamą raketą „Kinžal“.
Tarnyba apkaltino Kyjivą mėginimu „užverbuoti rusų pilotus“, pažadant jiems 3 mln. JAV dolerių atlygį ir Vakarų šalies pilietybę.
Pasak FST, Kyjivas neva planavęs nukreipti lėktuvą NATO bazės Konstancoje prie Juodosios jūros link ir ten jį „būtų numušusios“ oro gynybos pajėgos.
FST teigė „sužlugdžiusi Ukrainos ir Didžiosios Britanijos tarnybų planus suorganizuoti didelio masto provokaciją“.
Valstybinė žiniasklaida paskelbė FST vaizdo įrašą, kuriame matyti Rusijos kareivis pridengtu veidu, sakantis gavęs elektroninį laišką iš Ukrainos žvalgybos agento, mėginusio jį užverbuoti šiam sąmokslui.
FST teigimu, į tai atsakydamos Rusijos pajėgos puolė Ukrainos karinės žvalgybos centrą ir aerodromą Kyjivo ir Chmelnyckio srityse.
Per beveik ketverius metus trunkantį karą su Ukraina Rusija patyrė kelis sabotažo išpuolius, dažniausiai prieš jos geležinkelių tinklą, ir nuolat skiria sunkias laisvės atėmimo bausmes tiems, kurie kaltinami išdavyste.
2023 m. rugpjūtį Rusijos sraigtasparnio Mi-8 pilotas pabėgo į Ukrainą, atskridęs per Kyjivo saugumo tarnybų vadovaujamą operaciją. Įgulos nariai nežinojo apie jo ketinimus ir žuvo bandydami pabėgti, tuo metu pranešė tiek Kyjivas, tiek Maskva. 2024 m. vasarį pilotas Maksimas Kuzminovas buvo rastas negyvas Ispanijoje.
RusijaJungtinė KaralystėUkraina
Rodyti daugiau žymių