Naujakuriai Vakarų Krante sužeidė keturis palestiniečius

2025 m. lapkričio 11 d. 21:19
Vakarų Krante dešimtys radikalių izraeliečių naujakurių padeginėjo palestiniečių turtą ir kelis palestiniečius sužeidė. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie keturis sužeistuosius.
Anot duomenų, Izraelio saugumo pajėgos suėmė kelis naujakurius. Pasak Izraelio žinių portalo „Ynet“, sulaikyti iš viso šeši asmenys.
Palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ pranešė, kad naujakuriai pradžioje pramoninėje teritorijose Vakarų Kranto šiaurės rytuose padeginėjo automobilius, įskaitant sunkvežimius. Buvo apgadintas ir fabrikas.
Be to, Izraelio naujakuriai taikėsi į beduinų žemės ūkio plotus, trobesius bei palapines regione. Jie taip pat mėtė į gyventojus akmenis. Mažiausiai dviem žmonėms sužalota galva.
Pasak Izraelio kariuomenės, kaukėti naujakuriai pabėgo, tačiau kariai kai kuriuos jų sučiupo kitoje vietoje. Naujakuriai esą puolė ir karius bei apgadino kariuomenės automobilį.
