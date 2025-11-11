Po derybų Baltuosiuose rūmuose Sirija prisijungė prie aljanso prieš „Islamo valstybę“

A. Al Sharaa buvo pirmasis nuo 1946 m., kai Sirija paskelbė nepriklausomybę, Baltuosiuose rūmuose apsilankęs šios Artimųjų Rytų šalies lyderis.
Tačiau 43 metų vadovo istorinis vizitas Ovaliajame kabinete įvyko vos po kelių dienų, kai Vašingtonas jį išbraukė iš teroristų sąrašo. A. Al Sharaa grupuotė „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS), nuvertusi ilgai Siriją valdžiusį Basharą Al Assadą, anksčiau buvo susijusi su „Al Qaeda“.
Aukštas JAV administracijos pareigūnas sakė, kad per vizitą Sirija paskelbė, jog prisideda prie Pasaulinės koalicijos nugalėti „Islamo valstybę“. Ji tapo 90-ąja aljanso nare ir „bendradarbiauja su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kad būtų pašalinti IS likučiai ir sustabdyti užsienio kovotojų srautai“, sakė jis.
Pasak pareigūno, Sirijai taip pat bus leista atnaujinti diplomatinius santykius su Vašingtonu, „siekiant toliau stiprinti kovą su terorizmu, saugumą ir ekonominį koordinavimą“.
D. Trumpas teigė norintis, kad Sirija po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo taptų „labai sėkminga“. Jis pridūrė tikintis, kad A. Al Sharaa „gali tai padaryti“.
„Jis labai stiprus lyderis. Jis kilęs iš labai sunkios aplinkos ir yra kietas vyrukas“, – po uždaro susitikimo žurnalistams sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas teigė, kad Sirija įeina į jo platesnį Artimųjų Rytų taikos planą, kuris, tikimasi, padės sustiprinti trapias Izraelio ir „Hamas“ paliaubas Gazos Ruože.
„Stabili ir sėkminga Sirija yra labai svarbi visoms regiono šalims“, – po susitikimo savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas. Nepaisant to, jis nepatvirtino pranešimų, kad Sirija pasirašys kokią nors nepuolimo sutartį su ilgalaikiu priešininku Izraeliu.
Vėliau A. Al Sharaa interviu transliuotojui „Fox News“ sakė, kad Sirijos ginčas su Izraeliu dėl Golano Aukštumų trukdo pradėti taikos derybas. Tačiau jis užsiminė, kad D. Trumpo ir Vašingtono tarpininkaujami pokalbiai galėtų padėti pradėti derybas.
Sirijos prezidento vizitas vainikavo įspūdingą buvusio džihadisto, už kurio galvą JAV kadaise žadėjo 10 mln. dolerių premiją, gyvenimo posūkį.
Sirijos prezidentūra socialiniame tinkle X pranešė, kad A. Al Sharaa ir D. Trumpas aptarė dvišalius santykius, „būdus juos stiprinti ir plėtoti, taip pat daugybę regiono ir tarptautinių bendro intereso klausimų“.
Ji paskelbė nuotraukas, kuriose D. Trumpas spaudžia ranką besišypsančiam A. Al Sharaa prie stalo Ovaliajame kabinete. Kitose nuotraukose Sirijos lyderis matomas sėdintis priešais D. Trumpą su aukščiausiais JAV pareigūnais, įskaitant viceprezidentą J. D. Vance'ą, Pentagono vadovą Pete'ą Hegsethą ir aukščiausią JAV karininką Daną Caine'ą.
Į valdžią atėję naujieji Sirijos lyderiai siekė atsiriboti nuo smurtinės praeities ir pateikti nuosaikesnį įvaizdį paprastiems sirams ir užsienio valstybėms.
A. Al Sharaa pirmą kartą susitiko su D. Trumpu Saudo Arabijoje gegužę per JAV lyderio kelionę po regioną. Tuo metu D. Trumpas pavadino A. Al Sharaa „jaunu, patraukliu vaikinu“.
Sirijos prezidentas ėmėsi diplomatinių veiksmų ir su Vašingtono varžovais. Spalio mėnesį jis susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu – tai buvo pirmasis jų susitikimas po B. Al Assado, svarbaus Kremliaus sąjungininko, nuvertimo.
SirijaJAVBaltieji Rūmai
