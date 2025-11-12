D. Trumpas tvirtina turintis pareigą paduoti BBC į teismą

„Manau, kad turiu pareigą tai padaryti“, – duodamas interviu kanalo „Fox News“ laidų vedėjai Laurai Ingraham sakė D. Trumpas.
D. Trumpo advokatai davė BBC laiko iki penktadienio „tinkamai kompensuoti žalą“, esą prezidentui padarytą dokumentiniu filmu, kuriame buvo panaudotos jo kalbos ištraukos, nes antraip transliuotojas sulauktų 1 mlrd. JAV dolerių (apie 863 mln. eurų) ieškinio dėl žalos atlyginimo.
Kritikos sulaukęs britų transliuotojas jau atsiprašė už tai, kad sudarė įspūdį, jog D. Trumpas tiesiogiai ragino imtis „smurtinių veiksmų“ prieš pat jo rėmėjams šturmuojant Kapitolijų 2021 m. sausį. Dėl šio montažo du aukšti organizacijos vadovai neteko darbo.