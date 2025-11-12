Iš artimiausios JAV sąjungininkės – precedento neturintis žingsnis

Tai įvyko po to, kai JAV sulaukė kritikos dėl smūgių narkotikų kontrabandą gabenantiems laivams.
JAV pranešė nuo rugsėjo sudavusi 14 smūgių narkotikus gabenantiems laivams netoli Venesuelos krantų. Žuvusiųjų per atakas skaičius išaugo iki daugiau nei 70.
Londonas nepaneigė CNN pranešimo, kad JK sustabdo dalijimąsi žvalgybine informacija, siekdama išvengti bendrininkavimo kariniuose smūgiuose. Šios atakos, Dauningo gatvės manymu, gali pažeisti tarptautinę teisę.
JK kontroliuoja kelias teritorijas Karibuose, kuriose dislokuotos jos žvalgybos pajėgos, kurios jau ilgą laiką padeda JAV identifikuoti įtariamus narkotikų kontrabandos laivus.
Remiantis CNN šaltiniais, ši informacija padėdavo JAV pakrantės apsaugai surasti laivus, konfiskuoti narkotikus ir sulaikyti įgulas. Tačiau pareigūnai nuogąstauja, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos veiksmai gali būti neteisėti.
CNN teigimu, žvalgybos dalijimosi sustabdymas prasidėjo prieš daugiau nei mėnesį.
Šaltiniai nurodė, kad JK pritaria JT žmogaus teisių vadovo Volkerio Turko vertinimui, jog šie smūgiai prilygsta neteisminiams žudymams.
Šie pranešimai gali sukelti įtampų artėjančiame susitikime tarp JK užsienio reikalų sekretorės Yvette Cooper ir jos JAV kolegos Marco Rubio.
Jis turėtų įvykti trečiadienį per Didžiojo septyneto (G7) užsienio reikalų ministrų susitikimą Kanadoje.
Į klausimus apie galimą žvalgybos dalijimosi sustabdymą JK premjero atstovas neatsakė tiesiogiai.
„Mes nekomentuojame saugumo ar žvalgybos klausimų, – sakė pareigūnas, pakartotinai paklaustas apie šį sprendimą. – JAV yra artimiausias mūsų partneris gynybos, saugumo ir žvalgybos srityse, tačiau, laikydamasis seniai nusistovėjusio principo, aš tiesiog nekomentuosiu žvalgybos klausimų.“
Jis pridūrė, kad „sprendimai šiuo klausimu yra JAV reikalas“ ir kad „klausimai, ar kažkas prieštarauja tarptautinei teisei, yra kompetentingo tarptautinio teismo, o ne vyriausybių, sprendžiami dalykai“.
Tuo tarpu Pentagono pareigūnas portalui CNN taip pat sakė, kad departamentas „nekomentuoja žvalgybos klausimų“.
Jungtinių Tautų žmogaus teisių vadovas JAV smūgius prieš tariamus narkotikų prekeivius prie Pietų Amerikos krantų pavadino „nepriimtinais“ ir pažeidžiančiais tarptautinę žmogaus teisių teisę.
Venesuela teigia, kad šie veiksmai yra neteisėti, prilygsta žmogžudystėms ir yra agresijos aktas prieš suverenią Pietų Amerikos valstybę.
