Ispanijos karalius Pilypas su valstybiniu vizitu vieši Kinijoje

Tremtyje gyvenantis buvęs karalius Jonas Karolis buvo pirmasis Ispanijos karalius, 1978 m. surengęs valstybinį vizitą Kinijoje. Pastarąjį kartą jis atvyko į Kiniją valstybinio vizito 2007 m., susitiko su tuomečiu Kinijos prezidentu Hu Jintao.
57 metų karalius Pilypas Kinijoje lankėsi ir kitomis progomis, įskaitant 2008 m. per vasaros olimpines žaidynes Pekine.
Xi Jinpingas pats sulaukė iškilmingo priėmimo Ispanijoje 2018 m., o trečiadienį pavadino Pilypą „geru Kinijos žmonių draugu“.
Savo ruožtu monarchas pridūrė, kad tarp dviejų šalių, šią savaitę mininčių 20-ąsias aukšto lygio dvišalių santykių metines, „užsimezgė pasitikėjimu grįsti santykiai“.
Pilypas ir jo žmona karalienė Letizia limuzinu atvyko į didingus sostinės Didžiuosius Liaudies rūmus, ten susitiko su Xi Jinpingu, lydimu Kinijos užsienio reikalų ministro Wang Yi ir prekybos ministro Wang Wentao.
Ispanijos karališkųjų rūmų duomenimis, Kinija yra didžiausia Ispanijos prekybos partnerė Azijoje ir ketvirta pagal didumą pasaulyje.
Ispanijos karalius Felipe VIKinijaIspanija
Rodyti daugiau žymių