JT maisto agentūros perspėja apie 16 bado židinių

Bendroje Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) bei Pasaulio maisto programos (WFP) ataskaitoje teigiama, kad daugumoje šalių, kurioms gresia pavojus, maisto trūkumo problemą didina konfliktai ir smurtas.
Romoje įsikūrusios agentūros nurodė, kad blogiausia padėtis yra Haityje, Malyje, Palestinoje, Pietų Sudane, Sudane ir Jemene, „kur gyventojai susiduria su neišvengiama katastrofiško bado grėsme“.
Be to, buvo nurodyta, kad labai didelį susirūpinimą kelia padėtis Afganistane, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Mianmare, Nigerijoje, Somalyje ir Sirijoje. Į sąrašą taip pat pateko Burkina Fasas, Čadas, Kenija ir rohinjų pabėgėlių padėtis Bangladeše taip pat pateko į sąrašą.
„Mes esame per plauką nuo visiškai išvengiamos bado katastrofos, kuri ne vienoje šalyje kelia plačiai paplitusio bado grėsmę“, – tvirtino WFP vykdomoji direktorė Cindy McCain, įspėdama, kad nesiimant jokių priemonių „kils tik dar didesnis nestabilumas, migracija ir konfliktai“.
Ataskaitoje teigiama, kad humanitarinės pagalbos finansavimas tapo pavojingai nepakankamas, nurodant, kad iš 29 mlrd. JAV dolerių, reikalingų rizikos grupės žmonėms padėti, buvo gauta tik 10,5 mlrd. JAV dolerių suma.
WFP teigė dėl apkarpyto finansavimo sumažinusi pagalbą pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, o kai kuriose šalyse sustabdžiusi vaikų maitinimo mokyklose programas.
FAO įspėjo, kad kyla grėsmė pastangoms apsaugoti žemės ūkio pragyvenimo šaltinius, „kurie yra būtini maisto gamybai stabilizuoti ir pasikartojančių krizių prevencijai užtikrinti“.
Pasak šios organizacijos, „iki prasidedant sėjos sezonui ar įvykstant naujiems sukrėtimams“ būtina gauti finansavimo sėkloms ir gyvulių sveikatos priežiūrai.