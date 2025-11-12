Kalifornijos gubernatorius COP30 konferencijoje D. Trumpą pavadino „invazine rūšimi“

D. Newsomas labai kritiškai atsiliepė apie D. Trumpo administracijos sprendimą nesiųsti delegacijos į klimato kaitos aukščiausiojo lygio susitikimą COP30. Gubernatorius yra aukščiausio rango JAV pareigūnas, atvykęs į šį renginį.
Kalbėdamas COP30 renginyje, D. Newsomas sakė, kad D. Trumpas yra „invazinė rūšis... Jis yra ne prezidentas, o buldozeris. Jis bando atblokšti pažangą atgal į praėjusį šimtmetį... Jis krečia kvailystes ir bando sugriauti mūsų pažangą“.
D. Trumpo vadovaujamos JAV vykdo iškastinio kuro gavybos plėtrą ir mažina klimato apsaugos priemones.
G. Newsomas sakė, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas „džiūgauja“ ir gieda D. Trumpui ditirambus.
„[Xi ir Kinija] patogiai įsitaisę dominuoja tiekimo grandinėse, dominuoja gamyboje... nes supranta, kokia didžiulė ekonominė galimybė yra perėjimas prie švarios ir ekologiškos energijos“, – sakė G. Newsomas, pridurdamas, kad D. Trumpas yra „laikinas“.
Antradienį vykusiame atskirame renginyje G. Newsomas atvirai rėžė, kad „D. Trumpo administracija apleido bet kokį pareigos, atsakomybės ir lyderystės jausmą sprendžiant klimato kaitos problemą“. „Tai bjauru. Tai gėda“, – sakė jis.
Pirmadienį Beléme prasidėjo 30-oji JT klimato kaitos konferencija, kurioje daugiau kaip 190 šalių beveik dvi savaites dalyvauja derybose dėl klimato krizės įveikimo.
Netrukus po to, kai sausį grįžo į Baltuosius rūmus, D. Trumpas antrą kartą atšaukė JAV iš Paryžiaus susitarimo, kuriuo siekiama apriboti pasaulinį atšilimą iki mažiau nei 2 laipsniai Celsijaus, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu.
Praėjusį mėnesį jo administracija leido pradėti gręžimo darbus Aliaskos laukinės gamtos rezervate.
Pirmadienį laikraštis „Washington Post“, remdamasis plano projektu, pranešė, kad D. Trumpo administracija planuoja leisti daryti naftos ir dujų gręžinius prie Kalifornijos pakrantės.
Brazilijoje paklaustas apie šiuos planus G. Newsomas atsakė: „To niekada nebus. Tik per mūsų lavonus. Pasmerktas nuo pat pradžių. Taškas. Galas.“
Praėjusį mėnesį G. Newsomas patvirtino, kad svarsto galimybę 2028 m. kandidatuoti į prezidentus.
Jis jau daug mėnesių priešinasi D. Trumpui tiek atremdamas respublikonų prezidento veiksmus ieškiniais ir įstatymų projektais, tiek parodijuodamas jo socialinės žiniasklaidos stilių.
Demokratas kreipėsi į teismą, siekdamas susigrąžinti Kalifornijos nacionalinės gvardijos kontrolę iš D. Trumpo, priėmė teisės aktų paketą, skirtą „reaguoti į federalinių institucijų perteklinius veiksmus“, ir vadovauja ribų perbraižymo kampanijai Kalifornijoje, kuria siekiama atsverti panašias respublikonų pastangas kitose šalies vietose.
Jo komanda taip pat mėgdžioja D. Trumpo naudojamus dirbtinio intelekto generuojamus vaizdus, rašymo didžiosiomis raidėmis stilių ir užrašą „AČIŪ JUMS UŽ DĖMESĮ ŠIAM KLAUSIMUI“, kuris sutinkamas visuose D. Trumpo socialinės žiniasklaidos įrašuose.
Kiti JAV prezidento rinkimai įvyks 2028 m. 79 metų D. Trumpas nėra visiškai atmetęs savo kandidatavimo, nes jis ir jo aplinka dažnai užsimena apie trečiosios kadencijos galimybę.
Tačiau pagal JAV Konstitucijos 22-ąją pataisą niekas negali būti renkamas prezidentu daugiau kaip du kartus.