Per karinio lėktuvo katastrofą Sakartvele žuvo visi 20 juo skridusių žmonių

Lėktuvas antradienio popietę pakilo iš Gandžos oro uosto Vakarų Azerbaidžane, tačiau sudužo netrukus, kai įskrido į Sakartvelą, po incidento pranešė gynybos ministerija. Ji teigė, kad lėktuve buvo 20 žmonių, įskaitant įgulą.
„Mūsų didvyriški bendražygiai žuvo 2025 m. lapkričio 11 d., sudužus mūsų kariniam krovininiam lėktuvui C-130, pakilusiam iš Azerbaidžano skrydžiui į Turkiją“, – sakoma socialiniame tinkle X paskelbtame gynybos ministro Yasaro Gulero pranešime kartu su 20-ies žuvusiųjų nuotraukomis.
Turkija nepranešė, kas sukėlė avariją, tačiau liudytojų nufilmuotuose ir Azerbaidžano žiniasklaidos paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip lėktuvas krisdamas horizontaliai sukasi kartu su keliomis nuolaužomis.
Sakartvelo vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad lėktuvas sudužo Signachio rajone, maždaug už penkių kilometrų nuo Azerbaidžano sienos.
Sakartvelo oro eismo kontrolieriai pranešė, kad lėktuvas dingo iš radiolokatorių netrukus, kai įskrido į šalies oro erdvę, „neperdavęs nelaimės signalo“, o apie jo sudužimą įspėjo gelbėjimo tarnybos.
Kariniai krovininiai lėktuvai „C-130 Hercules“ yra JAV kompanijos „Lockheed Martin“ gamybos.