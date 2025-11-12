Prie Panamos krantų sulaikytas laivas, vežęs daugiau nei 13 tonų kokaino

Per operaciją netoli San Chosė salos, esančios prie Panamos krantų, buvo suimti 10 laive buvusių vyrų, pranešė Panamos nacionalinė aeronautikos tarnyba („Senan“).
Tai didžiausia prie Panamos krantų konfiskuota narkotikų siunta nuo 2007 m., kai buvo perimta 19 tonų kokaino.
Pasak „Senan“, laivas plaukė į šiaurę neįprastu jūros maršrutu. Pareigūnų teigimu, laivas plaukė į kitą Centrinės Amerikos šalį ir Meksiką. Įgula mėgino išvengti sulaikymo ir jam priešinosi, pranešė valdžios atstovai. Narkotikai buvo sudėti į daugiau nei 11 500 paketų.
Keturi vyrai laive buvo ekvadoriečiai, trys – iš Nikaragvos ir dar po vieną iš Venesuelos, Peru ir Kolumbijos. Visi jie buvo perduoti atsakingoms institucijoms.
Pastarosiomis savaitėmis JAV pajėgos skandina įtariamų narkotikų prekeivių greitaeigius katerius prie Lotynų Amerikos krantų, žuvo dešimtys žmonių.
Panamasulaikytas laivasNarkotikai
