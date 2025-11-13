D. Trumpas atskleidė savo silpnybę: jo reitingai – žemiausiame taške per visą antrą kadenciją

Demokratai pralaimėjo mūšį, bet galiausiai galbūt laimės karą. Respublikonai atsilaikė, tačiau rizikuoja turėti ilgalaikių praradimų. Prezidentas Donaldas Trumpas rėmėjams demonstravo, koks yra stiprus, bet atsiskleidė jo politikos silpnumas. O visuomenė? Jai tiesiog bloga nuo viso šito šou.
Dramai pasibaigus, galima pasižiūrėti, kokia gi jos atomazga.
Demokratai: pralaimėję, bet tikintys rytojumi
Taip, jie nusileido. Taip, kritikai tai pavadino pasidavimu. Ir taip, antraštės šaukia „atsitraukimas“.
Tačiau, kol D. Trumpas valdžioje, dauguma demokratų žinojo, kad niekada nepasieks savo užsibrėžto tikslo – pratęsti besibaigiančių sveikatos apsaugos subsidijų.
Vietoj to jie sugebėjo laimėti svarbų paguodos prizą – atkreipti dėmesį į klausimą, kuris jaudina jų rėmėjus.
Demokratai pareiškė, kad planuoja per kitų metų kadencijos vidurio rinkimus daugiausia dėmesio skirti įperkamumui, ypač sveikatos apsaugos srityje.
„Tai privers respublikonus atskleisti savo kortas, neleis šiai temai išnykti iš viešosios erdvės ir paskatins imtis įgyvendinti savo sveikatos apsaugos politiką – tai, kas jiems nepavyksta jau 15 metų“, – sakė politikos analitikas Donaldas Niemanas.
Respublikonai: politinė pergalė, viešųjų ryšių pralaimėjimas
Trumpuoju laikotarpiu respublikonai gali teigti, kad pasiekė politinę pergalę. Jie nesileido į kalbas apie sveikatos apsaugos subsidijų pratęsimą ir išvengė chaotiško vidaus konflikto.
Prieš demokratams nusileidžiant respublikonams, D. Trumpas spaudė savo partiją reikalaudamas nepopuliaraus Senato taisyklių pakeitimo – tai būtų leidę jam tiek nutraukti uždarymą, tiek – ilgesniu laikotarpiu – gauti daugiau galių savo darbotvarkei įgyvendinti.
Respublikonams taip pat pavyko pasėti nesutarimų tarp demokratų, kurie turėtų džiaugtis pergalėmis neseniai įvykusiuose valstijų rinkimuose, tačiau vietoj to susipyko tarpusavyje, o progresyvieji partijos rėmėjai siunta ant vadovybės už tai, kad ši nusileido.
„Dėl uždarymo ir galutinio demokratų nusileidimo respublikonams, manau, kai kurie demokratai pirminiuose rinkimuose sulauks iššūkio iš progresyvesnių partijos narių“, – sakė politikos strategijos veteranas ir komunikacijos ekspertas Matthew N. Klinkas.
Tačiau politiniu požiūriu viskas sudėtingiau. Apklausos parodė, kad respublikonai prisiėmė didžiąją dalį kaltės dėl uždarymo kaip valdančioji partija ir kaip pusė, kuri dėl sveikatos apsaugos užsispyrusiai laikėsi savo pozicijos.
„Po metų niekas nebalsuos galvodamas apie buvusį uždarymą. Visi balsuos galvodami apie įperkamumą, – sakė politikos strategas Andrew Koneschusky. – Uždarymas padėjo pakeisti scenarijų, sukeldamas realų politinį pavojų respublikonams ir suteikdamas demokratams postūmį sprendžiant pagrindinį klausimą, kuris šiuo metu lemia mūsų politiką.“
Trumpas: menas nekrūpčioti
D. Trumpas pasitraukė kaip žmogus, kuris niekada nedvejoja. Jis leido Kongresui prisiimti visą kritiką, o savo rėmėjams demonstravo stiprybę – ir, kai kova baigėsi, pasišaipė iš Senato mažumos lyderio Chucko Schumerio.
„Jis manė, kad gali palaužti respublikonus, o respublikonai palaužė jį“, – sakė D. Trumpas „Fox News“.
Tačiau kova atskleidė ryškią spragą: D. Trumpas vis dar neturi savo sveikatos apsaugos plano. Kol kas jis puikuojasi savo pergale, tačiau ši spraga neduos jam ramybės, jei 2026 m. dominuos sveikatos apsaugos tema.
Ir nors iš pradžių atrodė, kad jis nenukentėjo, vis dėlto D. Trumpo palankumo reitingas dabar pasiekė žemiausią tašką per visą jo antrąją kadenciją, rodo „Decision Desk HQ“ (DDHQ) duomenys: per pastarąsias dvi savaites jis sumažėjo daugiau nei penkiais punktais iki 41,8 proc.
Visuomenė: pavargusi nuo cirko
Federaliniai darbuotojai nerimavo dėl atlyginimų, paslaugų teikimas sustojo, o rinkėjams buvo dar kartą priminta apie Vašingtono negebėjimą veikti. Jei kas ir laimėjo, tai cinizmas. Amerikiečiai nekenčia uždarymų, o šis buvo tik dar vienas įrodymas, kad politika yra kruvinas sportas.
O kokia nerimą kelianti naujiena? Amerikiečiams gali tekti visa tai išgyventi dar kartą vos po kelių savaičių.
Pagal susitarimą, kuris padėjo išeiti iš aklavietės, Kongresas davė sau laiko tik iki sausio 30 d. susitarti dėl didžiosios dalies vyriausybės finansavimo, o tai reiškia, kad netrukus gali įvykti dar vienas uždarymas.
„Taigi, kas laimėjo? Niekas, – teigė Kongreso žiniasklaidos priemonė „Punchbowl News“, atlikusi uždarymo sąnaudų ir naudos analizę. – Šis rekordinis uždarymas buvo blogas šaliai, blogas ekonomikai ir ypač blogas Kongresui kaip institucijai.“
