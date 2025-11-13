Europolo operacijos centre – įgudę nusikaltėliai latviai: siekė pagrobti stambų narkotikų prekeivį albaną

Koordinuoti veiksmai buvo nukreipti prieš Latvijos piliečius, iš kurių kai kurie turėjo Prancūzijos užsienio legiono patirties. Šie aukštos kvalifikacijos asmenys buvo aprūpinti profesionalia įranga ir veikė organizuotos nusikalstamos grupuotės vardu.
Jie buvo pasamdyti pagrobti Albanijos narkotikų prekybos tinklo lyderį, kuris įtariamas organizavęs kelių tonų kanapių vagystę, kurios vertė siekia milijonus eurų.
Veiksmo dieną keturi asmenys buvo suimti Danijoje, Prancūzijoje, Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje, o kiti du, kurie buvo suimti 2014 m. spalio mėn. Vokietijoje, jau buvo teismo nuteisti.
Europolas atliko svarbų vaidmenį, palengvindamas keitimąsi informacija, užtikrindamas operatyvinį koordinavimą ir teikdamas analitinę paramą. Veiksmų dieną Europolas nusiuntė ekspertą į Nicą, kad palengvintų keitimąsi informacija realiuoju laiku ir patikrintų operatyvinę informaciją Europolo duomenų bazėse, taip suteikdamas tyrėjams vietoje greitą informaciją.
Samdomi nusikaltėliai
Ši operacija susijusi su reiškiniu „smurtas kaip paslauga“, kai nusikaltėliai siūlo savo paslaugas, kad įvykdytų smurtinius veiksmus kitų nusikalstamų grupuočių vardu. Šiuo konkrečiu atveju organizuotos nusikalstamos grupuotės samdo aukštos kvalifikacijos specialistus smurtiniams veiksmams vykdyti.
Šis veikimo būdas vis dažniau aptinkamas įvairiose operacijose, susijusiose su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. Tiriant nusikaltėlių veiklą paaiškėja, kad šios paslaugos yra aukšto lygio, nes dažnai joms teikti samdomi buvę specialiųjų pajėgų nariai.
Keletas šioje byloje įtariamųjų yra buvę Prancūzijos užsienio legiono kariai. Tai yra nerimą kelianti tendencija, atsiradusi dėl karo Ukrainoje.
Amerikos pajėgų apmokyti ukrainiečiai, legionieriai ir rusų samdiniai, visi buvę karo apmokyti kariai, grįžta iš fronto ir naudoja savo įgūdžius organizuotam nusikalstamumui, kelia potencialią grėsmę.
Karui Ukrainoje tęsiantis ir galimai intensyvėjant po jo, Europa gali susidurti su didesniu skaičiumi šių aukštos kvalifikacijos asmenų, užsiimančių nusikalstama veikla. Labai svarbu stebėti šią tendenciją ir pasirengti galimiems saugumo iššūkiams.
