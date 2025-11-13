J. Epsteino šmėkla ir toliau sekioja D. Trumpą: prieš kritikuotą susitikimą su V. Putinu – skandalingi laiškai

Žinutėje J. Epsteinas pareiškė – jei norite suprasti D. Trumpą, pasikalbėkite su manimi.
„Manau, kad galėtum pasiūlyti V. Putinui, kad S. Lavrovas galėtų gauti įžvalgų, pasikalbėjęs su manimi“, – 2018 m. birželio 24 d. siūstame laiške buvusiam Norvegijos ministrui pirmininkui Thorbjornui Jaglandui rašė J. Epsteinas.
T. Jaglandas tuo metu vadovavo Europos Komisijai. Šis susirašinėjimas – vienas iš šimtų, kuriuos trečiadienį paviešino JAV Kongreso tyrėjai.
Laiškuose J. Epsteinas teigė, kad anksčiau apie D. Trumpą kalbėjosi su Rusijos ambasadoriumi Jungtinėse Tautose Vitalijumi Čurkinu, kuris mirė 2017 m.
„V. Čurkinas buvo puikus, – rašė nuteistas seksualinis nusikaltėlis J. Epsteinas. – Po mūsų pokalbių jis suprato D. Trumpą. Tai nėra sudėtinga. Jis (JAV prezidentas - red. past.) turi matyti, kad kažką gauna – štai ir viskas.“
Šis apsikeitimas laiškais buvo vienas iš daugelio, parodančių neįtikėtinai platų J. Epsteino tarptautinių pažinčių tinklą – žmones, su kuriais jis dažnai susirašinėjo apie D. Trumpo pirmosios kadencijos politinius sprendimus.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt per trečiadienio spaudos konferenciją pareiškė, kad „platesnis šių laiškų rinkinys absoliučiai nieko neįrodo, išskyrus tai, kad prezidentas D. Trumpas nieko blogo nepadarė“.
Vėliau D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ parašė: „Demokratai bando vėl prikelti Jeffrey Epsteino melus, nes jie padarys bet ką, kad nukreiptų dėmesį nuo to, kaip blogai jiems sekasi su sustabdymu.“
Jis turėjo omenyje JAV vyriausybės darbo sustabdymą.
Laiškuose T. Jaglandas teigė, kad kitą dieną susitiks su S. Lavrovo padėjėju ir pasiūlys tiesioginį kontaktą su J. Epsteinu. Neaišku, ar šis pasiūlymas buvo įgyvendintas.
Vėliau J. Epsteinas komentavo D. Trumpo lemtingą susitikimą su V. Putinu, kuris sulaukė pasaulinės kritikos dėl akivaizdaus JAV prezidento nuolaidžiavimo Rusijos diktatoriui.
„Ar rusai turi kažką kompromituojančio apie D. Trumpą? Šiandien buvo pasibaisėtina net pagal jo standartus“, – tąkart rašė buvęs Billo Klintono administracijos iždo sekretorius ir Baracko Obamos ekonomikos patarėjas Larry Summersas.
Šis komentaras pasirodė tą pačią dieną, kai V. Putinas Helsinkyje susitiko su D. Trumpu.
„Mano pašto dėžutė pilna panašių komentarų. Oho, – atsakė J. Epsteinas kitą dieną. – Esu tikras, kad jis mano, jog viskas praėjo puikiai. Jis mano, kad sužavėjo savo oponentą, nors iš tiesų jis neturi supratimo apie simboliką. Jis neturi supratimo apie daug ką.“
Jis taip pat pavadino D. Trumpo elgesį per susitikimą su V. Putinu „nuspėjamu“.
Po kelių dienų J. Epsteinas demonstravo savo tarptautinius ryšius susirašinėjime su buvusiu D. Trumpo patarėju Steve’u Bannonu.
2018 m. liepos 23 d. laiške J. Epsteinas jam rašė, kad S. Bannonas privalo fiziškai lankytis Europoje, jei nori turėti įtakos žemyne: „Jei nori žaisti čia, turi ten praleisti laiko. Europa nuotoliniu būdu neveikia.“
Jis teigė galįs suorganizuoti asmeninius susitikimus su užsienio lyderiais, bet pabrėžė, kad S. Bannonas turėtų Europoje pasilikti kelioms dienoms.
„Baimė tokia, kad tu pakurstysi jų viltis ir emocijas, o paskui juos paliksi. Manau, tu nori būti vidaus žaidėjas, o ne atvykėlis, kuris tik atskrenda ir išskrenda“, – dėstė J. Epsteinas.
J. Epsteinas dažnai rėmėsi savo užsienio kontaktais, kad sužinotų jų nuomonę apie D. Trumpą. Seksualinis nusikaltėlis maniakiškai sekė naujojo prezidento veiksmus.
Kitais atvejais jis tiesiog demonstravo savo plačius ryšius pasaulyje, susirašinėdamas su pažįstamais.
„Ar gali patikėti, kad MBS man atsiuntė PALAPINĘ – su kilimais ir viskuo?“ – rašė J. Epsteinas milijardieriui Tomui Pritzkeriui 2016 m. gruodį, turėdamas omenyje Saudo Arabijos sosto įpėdinį Mohammedą bin Salmaną.
„Palapinę? Hmmm…, – atsakė T. Pritzkeris. – Manau, tai kodas „aš tave myliu“. Arba galbūt kodas „eik šalin“. Geriau pasitikrink savo Saudo Arabijos gatvės žodyną.“
Metais anksčiau, nei J. Epsteinas kreipėsi į T. Jaglandą dėl pagalbos su rusais, jis buvo pakvietęs seksualinį nusikaltėlį atvykti į Strasbūrą, kad šis padėtų jam „geriau suprasti D. Trumpą ir tai, kas vyksta Amerikos visuomenėje“.
Tarp J. Epsteino tarptautinių ryšių buvo ir verslininkas iš Jungtinių Arabų Emyratų – Sultanas Ahmedas bin Sulayemas.
Likus dviem savaitėms iki pirmosios D. Trumpo inauguracijos A. bin Sulayemas klausė J. Epsteino, ar verta „priimti kvietimą“, kurį jam perdavė su JAV prezidentu susijęs asmuo Tomas Barrackas, vadovavęs inauguracijos renginiui.
J. Epsteinas atsakė, kad renginyje bus „labai daug žmonių“, bet galbūt verta atvykti, kad būtų galima užmegzti ryšių Vašingtone ar Niujorke prieš ir po šventės.
„Ar, tavo manymu, bus įmanoma paspausti ranką D. Trumpui?“ – klausė A. bin Sulayemas. Neaišku, ar J. Epsteinas atsakė.
Nei vienas iš laiškuose minėtų asmenų neatsakė į „Politico“ prašymus pakomentuoti.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasJeffrey Epsteinas
Rodyti daugiau žymių