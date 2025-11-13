JAV išėjo iš ilgiausios aklavietės šalies istorijoje: D. Trumpo parašas padarė galą

D. Trumpo parašas, laikytas tik formalumu, nes ši priemonė buvo priimta abiejuose Kongreso rūmuose, padarė galą 43 dienas trukusiai aklavietei, kurios akivaizdoje šimtai tūkstančių federalinių darbuotojų liko be darbo užmokesčio ir buvo sutrikdytas viešųjų paslaugų teikimas.
„Taigi, man uždėjus parašą, federalinė vyriausybė atnaujins įprastą veiklą, o mano administracija ir mūsų partneriai Kongrese tęs mūsų darbą, siekdami sumažinti pragyvenimo išlaidas, atkurti visuomenės saugumą, skatinti mūsų ekonomikos augimą ir padaryti Ameriką vėl prieinamą“, – pasirašydamas įstatymo projektą pareiškė D. Trumpas.
„Tai puiki diena“, – tęsė jis, kai žurnalistai buvo išvedami iš Ovaliojo kabineto iškart po pasirašymo.
Anksčiau trečiadienį 222 JAV Atstovų Rūmų nariai balsavo už pereinamojo laikotarpio biudžetą, kuriuo vyriausybė turėtų būti finansuojama iki sausio pabaigos, o 209 balsavo prieš.
Respublikonai turi nedidelę daugumą Atstovų Rūmuose. Už šią priemonę balsavo beveik visi respublikonai ir saujelė demokratų.
Vyriausybės uždarymas prasidėjo spalio 1 d., kai respublikonams ir demokratams nepavyko susitarti dėl naujo federalinio biudžeto. Be abiejų Kongreso rūmų patvirtinto išlaidų plano vyriausybės agentūros negauna lėšų. Federalinių darbuotojų atlyginimai ir socialinės paramos programos finansuojamos būtent iš federalinio biudžeto.
D. Trumpo respublikonai ir opozicijoje esantys demokratai kelias savaites įnirtingai ginčijosi dėl biudžeto, daugiausia dėmesio skirdami išlaidoms sveikatos apsaugai.
Tam, kad įstatymo projektas būtų priimtas JAV Senate, kuriame respublikonai taip pat turi nedidelę daugumą, reikėjo keleto demokratų balsų. Demokratai kelias savaites atsisakė pritarti kompromisui, tačiau savaitgalį keletas jų pakeitė savo poziciją ir taip atvėrė kelią pirmadienį įvykusiam balsavimui, kai aukštieji rūmai priėmė minimą priemonę.
Pereinamojo laikotarpio biudžetas galios tik iki sausio pabaigos. Jei iki tada nebus priimtas įprastas biudžetas, vasarį vyriausybė gali būti uždaryta dar kartą.