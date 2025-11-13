Lenkija oficialiai paprašė ES būti atleista nuo migrantų perkėlimo programos įpareigojimų

ES prieglobsčio ir migracijos paktą šalys patvirtino 2024 m. gegužę nepaisant Lenkijos, Vengrijos ir Slovakijos prieštaravimų. Juo siekiama tolygiau paskirstyti prieglobsčio prašytojus tarp valstybių narių bei pertvarkyti bloko sienų ir prieglobsčio procedūras.
Tačiau Europos Komisija antradienį pareiškė, kad Lenkija ir dar penkios šalys – Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija ir Austrija – „susiduria su sudėtinga migracijos situacija“ ir galės prašyti visiško arba dalinio atleidimo nuo įsipareigojimų pagal naująjį ES prieglobsčio ir migracijos paktą ateinančiais metais.
Po šio pranešimo Varšuva trečiadienį pateikė prašymą visiškai atleisti ją nuo minėtame pakte numatytų įsipareigojimų, naujienų agentūrai PAP pranešė vyriausybės atstovas.
„Saugodama Europos Sąjungos sienas Lenkija patiria milžiniškas išlaidas, susiduria su migracijos spaudimu iš Baltarusijos ir priima karo pabėgėlius iš Ukrainos“, – teigė Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis, kurį cituoja PAP.
ES migracijos pakte numatytas solidarumo mechanizmas – valstybės narės privalo padėti labiausiai migracijos krizės paliestoms šalims priimdamos perkeltus migrantus, teikdamos finansinę pagalbą arba padėdamos užtikrinti sienų saugumą.
Varšuva ES planą kritikuoja jau seniai. Pasak jos, šimtus tūkstančių ukrainiečių pabėgėlių po 2022 m. Rusijos invazijos priėmusi šalis, kuri tebekovoja su migrantų krize pasienyje su Baltarusija, turėtų būti atleista nuo dalyvavimo programoje.
PiS pirmininkas skundžiasi Briuselio vaidmeniu
„Kaip jau sakiau, Lenkija nepriims migrantų pagal Migracijos paktą. Ji taip pat nemokės už tai. Toks yra sprendimas. Mes darome, o ne tik kalbame!“ – antradienį sakė Lenkijos premjeras ir centristinės KO partijos lyderis Donaldas Tuskas.
ES pranešimą apie išimties taikymą taip pat pakomentavo pagrindinės opozicinės konservatyvios partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) pirmininkas Jaroslawas Kaczynskis.
„Paktas yra įgyvendinamas, ir mes esame priklausomi nuo Briuselio malonės. Taip bus kiekvienais metais. Tas buvo aišku nuo pat pradžių“, – platformoje „X“ rašė politikas.
Pasak naujienų agentūros PAP, Lenkija gali prašyti metų trukmės išimties, kuriai baigus galioti Europos Komisija iš naujo vertins padėtį. Šalis yra priskiriama tiek prie valstybių, susiduriančių su migracijos keliamais iššūkiais, tiek prie valstybių, kurioms gali būti suteikiam dalinė arba visiška išimtis, atsižvelgiant į padėtį pasienyje ir atvykstančių pabėgėlių skaičių.
Komisija rekomenduoja, kad Lenkija pateiktų paraišką, kuri turi būti patvirtinta kvalifikuota balsų dauguma. Pakte nėra įtvirtintas įpareigojimas priimti migrantus ir valstybės gali pasirinkti būdą prisidėti užtikrinant lankstų ir proporcingą bendradarbiavimą.
ES prieglobsčio ir migracijos paktas įsigalios 2026 m. birželį.