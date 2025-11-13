PasaulisĮvykiai

V. Zelenskis įvedė sankcijas į korupcijos skandalą įsivėlusiam buvusiam bendražygiui

2025 m. lapkričio 13 d. 11:57
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį nurodė įvesti sankcijas savo buvusiam bendražygiui ir verslo partneriui, kuris yra pagrindinė figūra dideliame Kyjivą krečiančiame korupcijos skandale.
Daugiau nuotraukų (2)
Šis žingsnis buvo žengtas kitą dieną po to, kai Ukrainos prezidentas atleido energetikos ir teisingumo ministrus dėl milžiniškos pinigų plovimo schemos energetikos sektoriuje, kuris beveik ketverius metus kentėjo nuo Rusijos atakų.
V. Zelenskis taip siekia atsiriboti nuo į skandalą įsivėlusių buvusių sąjungininkų.
Ukrainos prezidentūra paskelbė dekretą, kuriuo 46-erių verslininkui Timūrui Mindičui įvedamos „specialios asmeninės ekonominės“ sankcijos, įskaitant jo turto įšaldymą.
Tyrėjai T. Mindičą įvardijo kaip sąmokslo, per kurį, jų teigimu, iš energetikos sektoriaus buvo pasisavinta 100 mln. dolerių, sumanytoją.
Dekretu taip pat buvo įvestos sankcijos kitam verslininkui Oleksandrui Cukermanui ir nurodyta atšaukti jo valstybinius apdovanojimus, įšaldyti turtą ir įvesti kelionių bei verslo vykdymo apribojimus.
Ukraina jau seniai kenčia nuo korupcijos, o kovos su kyšininkavimu stiprinimas laikomas pagrindine sąlyga siekiant įstoti į Europos Sąjungą.
Šis skandalas yra didelis išbandymas V. Zelenskiui, kuris po Rusijos invazijos susiduria su kaltinimais dėl valdžios centralizavimo ir kritikų tildymo.
Šiais metais Ukrainos visuomenėje ir Briuselyje kilo daug triukšmo dėl bandymų panaikinti dviejų kovos su korupcija institucijų, kurios tiria ir nagrinėja šią bylą, nepriklausomumą.
 
Volodymyras ZelenskisUkrainaKorupcija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.