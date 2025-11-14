Paaiškino, ką reiškia S. Lavrovo neapykantos banga Lietuvai: ruošia dirvą

Analitikai teigia, kad panašiomis informacinėmis atakomis buvo siekiama pateisinti 2022 m. plataus masto invaziją į Ukrainą.
Tokie S. Lavrovo ir kitų rusų pareigūnų pareiškimai yra „nulinės fazės“ (angl. Phase Zero) sąlygų kūrimo dalis, kuri paruošia informacinį lauką galimai būsimai atakai prieš Baltijos valstybes.
Visgi ISW pažymi, kad artimiausiu metu Rusijos ataka prieš Baltijos šalis nėra tikėtina, o šis informacinio lauko parengimas nebūtinai gali reikšti invaziją.
Antradienį S. Lavrovas interviu Rusijos žiniasklaidai sujungė kelias ilgalaikes Rusijos informacines operacijas apie Baltijos valstybes ir Lietuvą.
Rusijos užsienio reikalų ministras apkaltino Baltijos šalis „rusofobija“, „antirusiškomis“ nuostatomis, rusakalbių gyventojų diskriminacija ir esą nesilaikant susitarimų su Rusija.
Jis pristatė Baltijos šalis kaip Jungtinės Karalystės marionetes, taip implikuodamas, kad jos prarado savo suverenitetą.
Rusijos užsienio reikalų ministras užsiminė, kad jos nėra tikros europietės, turėdamas omenyje, esą iš tikrųjų jos turėtų priklausyti Maskvai, o ne Europai.
S. Lavrovas taip pat apibūdino Baltijos šalis kaip keliančias grėsmę Rusijai ir teigė, kad „kai kurie veikėjai“ Europos Sąjungoje esą „kursto“ Baltijos valstybes, siūlydami, kad Kaliningrado sritis galėtų būti „sulyginta su žeme“.
Rusijos užsienio reikalų ministras Lietuvos veiksmus, kalbėdamas apie sienos su Baltarusija uždarymą, pavadino „išsišokimais“.
Analitikai teigia, kad Kremlius jau anksčiau yra naudojęs panašius teiginius prieš Baltijos valstybes, tačiau S. Lavrovo sprendimas visas jas pateikti viename pareiškime yra savaime svarbus.
S. Lavrovo kaltinimai prieš Baltijos valstybes yra glaudžiai panašūs į kaltinimus, kuriuos Kremlius metė Ukrainai, siekdamas pateisinti plataus masto invaziją.
Kaltinimai Baltijos šalims tęsia nuolatinius Kremliaus bandymus kurti informacines prielaidas galimai atakai prieš vieną ar kelias Baltijos šalis. Analitikai pažymi, kad tai – Rusijos „nulinės fazės“ operacijų dalis, kurių tikslas – pasiruošti būsimam NATO ir Rusijos karui.
Visgi ISW nepastebėjo jokių tiesioginių ženklų, rodančių, kad Rusija artimiausiu metu ruošiasi pulti NATO valstybes.
„Nulinės fazės“ sąlygų kūrimo pastangos gali trukti metų metus, o Kremlius taip pat gali nuspręsti nepulti net ir sukūręs tam reikalingas sąlygas.
ISW vertina, kad šios informacinės atakos yra svarbios ir yra stipriai panašios į 2022 m. vykdomą sąlygų kūrimą invazijai į Ukrainą. Tačiau tai nėra įspėjimas apie artėjančią ataką.
Kirto ir Lietuvai
Tame pačiame interviu S. Lavrovas Lietuvos veiksmus prie sienos su Baltarusija pavadino „išsišokimais“.
„Kai kurie asmenys, jau nebe Lietuvoje, o Europos Sąjungoje, kurstydami Baltijos valstybes, net kalba apie Kaliningrado sulyginimą su žeme. O dabar Lietuva uždarė sieną su Baltarusija. Be to, uždarydami sieną, jie paliko šimtus Lietuvos vežėjams priklausančių sunkvežimių kaimyninės Baltarusijos Respublikos teritorijoje.
Tai yra pasibaisėtinas veiksmas. Niekas Europos Sąjungoje nepasmerkė Lietuvos veiksmų. Atleiskite, bet amerikiečiai ne kartą apie Lotynų Amerikos ir Centrinės Amerikos diktatorius yra sakę: „Taip, šis diktatorius yra šunsnukis, bet jis yra mūsų šunsnukis.“ Tokios pačios pozicijos Europos šeimininkai laikosi ir ties Baltijos šalimis bei jų išsišokimais“, – rėžė S. Lavrovas.
Pasak jo, Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms „paskirta užduotis kuo labiau pakenkti santykiams su Rusija“.
„Ir taip provokuoti Rusiją imtis veiksmų, kuriuos jie vėliau bandys parduoti Vašingtonui, visų pirma, kaip pagrindą pradėti rimtas karines operacijas pagal NATO Vašingtono sutarties 5 straipsnį. Mes tai matome“, – pareiškė S. Lavrovas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad įsipareigojimus dėl tranzito per Kaliningradą prisiėmė ne tik Lietuva, bet ir Europos Sąjunga.
„Todėl Europos Sąjunga, žinoma, turėtų pagalvoti apie atsakomybę, kurią ji prisiima už savo dabar nekontroliuojamų vaikų elgesį“, – sakė jis.
Šiuo atžvilgiu jis priminė, kad 2004 m., kai buvo rengiami sprendimai dėl Baltijos valstybių priėmimo į ES, Rusijos pusė išreiškė europiečiams susirūpinimą, kad Baltijos šalys dar nėra pakankamai subrendusios, kad atitiktų Europos Sąjungos narystės kriterijus.
„Jie mums pasakė: „Na, aišku, kai kuriose srityse jos neatitinka reikalavimų. Bet mes tada paklausėme: „Ar yra prasmė iš karto įtraukti tokius nepasirengusius kandidatus į ES?“ – pažymėjo S. Lavrovas.
„Jie mums atsakė: „Žinote, mes suprantame, apie ką jūs kalbate. Atgavusios nepriklausomybę, jos išlaikė įvairias fobijas: jos prisimena okupaciją, ir šios jų fobijos tiesiog neišnyks. Bet kai mes juos priimsim į ES ir NATO, jie nurims“, – tęsė jis.
„Ar jie nurimo? Man atrodo, kad visiškai priešingai. Ne tik jie nenurimo, bet ir nusprendė, kad dabar jie diktuos sąlygas tiek ES, tiek NATO, bent jau kai kalbama apie atvirai rusofobines antirusiškas rapsodijas“, – skundėsi Rusijos užsienio reikalų ministras.
