Pentagono vadovas paskelbė apie naują operaciją, nukreiptą prieš „narkoteroristus“

„Šiandien skelbiu operaciją „Southern Spear“, – tinkle „X“ pareiškė P. Hegsethas.
„Ši misija, kuriai vadovauja jungtinė darbo grupė „Southern Spear“ ir SOUTHCOM, padeda ginti mūsų tėvynę, pašalinti narkoteroristus iš mūsų pusrutulio ir apsaugoti mūsų tėvynę nuo narkotikų, kurie žudo mūsų žmones. Vakarų pusrutulis yra Amerikos kaimynystė, ir mes ją apsaugosime“, – rašė jis.
Atitinkama žinia pasirodė po to, kai anksčiau šią savaitę į Karibų jūros regioną atplaukė didžiausias pasaulyje lėktuvnešis „USS Gerald R. Ford“. Vašingtonas teigia, kad jo kariniu buvimu šiame regione siekiama kovoti su tarptautinėmis nusikalstamomis organizacijomis ir apsaugoti JAV nuo nelegalių narkotikų.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija rugsėjo mėnesį leido smogti į laivus Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne, kuriais į JAV esą gabenami narkotikai. Teigiama, kad per šiuos smūgius iki šiol jau žuvo dešimtys žmonių.
Šie veiksmai buvo plačiai sukritikuoti – iš dalies dėl to, nes D. Trumpo administracija iš pradžių nepateikė jokio teisinio pagrindo. Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai šias atakas laiko tarptautinės teisės pažeidimu.