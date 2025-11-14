PasaulisĮvykiai

Vokietijos stotyje traukinys partrenkė į telefoną įnikusį vyrą

2025 m. lapkričio 14 d. 14:31
Vakarų Vokietijoje 27 metų vyras patyrė sunkią galvos traumą, partrenktas traukinio, kai stovėjo ant platformos įnikęs į telefoną, penktadienį pranešė pareigūnai.
Daugiau nuotraukų (1)
Incidentas įvyko ketvirtadienį Leichlingeno traukinių stotyje, Šiaurės Reino ir Vestfalijos žemėje.
Pasak federalinės policijos, vyras buvo sutelkęs dėmesį į mobilųjį telefoną ir stovėjo per arti platformos krašto.
Traukiniui įvažiuojant į stotį, mašinistas įjungė perspėjimo signalą ir staigiai stabdė, bet susidūrimo išvengti nepavyko.
27 metų vyras buvo sunkiai sužeistas ir greitosios pagalbos sraigtasparniu nuskraidintas į ligoninę. Geležinkelio linija tarp Leverkuzeno-Opladeno ir Leichlingeno stoties buvo laikinai uždaryta.
VokietijaTraukinys

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.