D. Trumpas teigia, kad britų transliuotojui BBC kels iki 5 mlrd. dolerių dydžio ieškinį

„Mes pateiksime ieškinį nuo vieno iki penkių milijardų dolerių, tikriausiai kažkuriuo metu kitą savaitę. Manau, kad turiu tai padaryti. Jie gi net prisipažino, kad apgaudinėjo“, – sakė D. Trumpas žurnalistams lėktuve „Air Force One“.
D. Trumpo advokatai pirmadienį nusiuntė BBC laišką, kuriame kaltina transliuotoją apšmeižus prezidentą jo kalbos prieš 2021 m. riaušes JAV Kapitolijuje vaizdo įrašu ir davė laiko iki penktadienio atsiprašyti ir sumokėti kompensaciją.
„JK žmonės, kaip galite įsivaizduoti, labai pyksta dėl to, kas įvyko, nes tai rodo, kad BBC yra netikros naujienos“, – penktadienį vakare sakė D. Trumpas.
Jis pridūrė, kad planuoja iškelti BBC klausimą Jungtinės Karalystės ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui, kuris palaikė transliuotojo nepriklausomybę, kartu vengdamas stoti prieš D. Trumpą.
„Ketinu jam paskambinti šį savaitgalį. Tiesą sakant, jis man paskambino. Jis labai sutrikęs“, – sakė D. Trumpas.
Pirmadienį BBC atsiprašė už tai, kad pernai parodytoje dokumentikoje buvo sudarytas įspūdis, jog D. Trumpas prieš pat jo rėmėjų išpuolius JAV Kapitolijuje 2021 m. sausio 6 d. tiesiogiai ragino imtis „smurtinių veiksmų“.
Kilus audrai dėl vaizdo įrašo montažo atsistatydino BBC generalinis direktorius ir vyriausioji organizacijos naujienų vadovė.
Ketvirtadienį BBC pranešė, kad jos pirmininkas Samiras Shahas išsiuntė „asmeninį laišką Baltiesiems rūmams, kuriame aiškiai pasakoma prezidentui D. Trumpui, kad jis ir korporacija atsiprašo dėl prezidento kalbos montažo“.
Tačiau jame priduriama: „Nors BBC nuoširdžiai apgailestauja dėl to, kaip buvo sumontuotas vaizdo įrašas, mes kategoriškai nesutinkame, kad yra pagrindas ieškiniui dėl šmeižto“.