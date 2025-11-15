PasaulisĮvykiai

D. Trumpas teigia „tam tikra prasme“ apsisprendęs dėl Venesuelos

2025 m. lapkričio 15 d. 11:11
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad „tam tikra prasme“ apsisprendė dėl Venesuelos, kai tuo pat metu dislokuojama vis daugiau karinių pajėgų Lotynų Amerikoje ir kyla susirūpinimas dėl platesnio regioninio konflikto.
Daugiau nuotraukų (1)
„Aš tam tikra prasme apsisprendžiau“, – sakė D. Trumpas žurnalistams lėktuve „Air Force One“, keliaudamas į savo valdas Floridoje.
„Negaliu jums sakyti, kas tai yra, bet mes padarėme didelę pažangą su Venesuela, kalbant apie narkotikų srauto stabdymą“, – pridūrė D. Trumpas.
Pastarosiomis savaitėmis Vašingtonas į Lotynų Ameriką pasiuntė karo laivų, naikintuvų ir tūkstančius karių bei surengė smūgius 21 įtariamam narkotikų kontrabandos laivui, per juos žuvo mažiausiai 80 žmonių.
Didžiausias pasaulyje lėktuvnešis „USS Gerald R. Ford“ antradienį atplaukė į Lotynų Ameriką, turėdamas oficialų tikslą – padėti kovoti su narkotikų kontrabanda regione.
Tačiau Karakasas baiminasi, kad JAV karinių pajėgų dislokavimas, apimantis ir į Puerto Riką pasiųstus „F-35 stealth“ lėktuvus, ir Karibų jūroje esančius karo laivus, yra užmaskuotas režimo pakeitimo planas.
„CBS News“ trečiadienį citavo kelis šaltinius, kurie teigė, kad aukšto rango kariuomenės pareigūnai D. Trumpui pristatė atnaujintus galimų operacijų Venesueloje variantus, įskaitant smūgius sausumoje.
Lapkričio 2 d. D. Trumpas sumenkino galimybę pradėti karą su Venesuela, tačiau sakė, kad jos vadovo Nicolaso Maduro, kurį jis vadina narkotikų baronu, dienos suskaičiuotos.
Pirmasis kairiųjų pažiūrų Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro taip pat teigė, kad galutinis JAV pajėgų dislokavimo tikslas – užgrobti Venesuelos naftos atsargas ir destabilizuoti Lotynų Ameriką.
Venesuela paskelbė apie savo karinių pajėgų dislokavimą visoje šalyje siekiant atremti JAV karinio jūrų laivyno telkimą prie jos krantų.
 
VenesuelaJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.