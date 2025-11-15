Indijos Kašmyro policijos nuovadoje per atsitiktinį sprogimą žuvo devyni žmonės

Tarp žuvusiųjų buvo policininkų, vyriausybės pareigūnų ir teismo medicinos darbuotojų, kurie tuo metu tyrinėjo sprogmenis, spaudos konferencijoje sakė Džamu ir Kašmyro regiono policijos generalinis direktorius Nalinas Prabhatas.
Jis sakė, kad vėlų penktadienio vakarą įvykusio sprogimo priežastis ir žalos mastas tiriami.
N. Prabhatas, nurodęs, kad prie incidento nėra prisidėję kovotojai, sakė, kad atliekant anksčiau rastų sprogstamųjų medžiagų kriminalistinius ir cheminius tyrimus, penktadienio vakarą įvyko „atsitiktinis sprogimas“. „Bet kokie kiti spėliojimai apie šio incidento priežastis yra nereikalingi“, – sakė jis.
Šiuo metu vyksta kūnų identifikavimas, nes kai kurie iš jų visiškai sudegė, sakė vienas policijos šaltinis.
Incidentas Kašmyre įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai pirmadienį Indijos sostinėje Naujajame Delyje per galingą sprogimą žuvo mažiausiai 12 žmonių ir dar 30 buvo sužeisti.