Irano gvardija patvirtino, kad Persijos įlankoje perėmė naftos tanklaivį

„Vakar ryte 7.30 val., teisėtvarkos institucijai nurodžius konfiskuoti krovinį iš naftos tanklaivio, kurio prekinis pavadinimas „Talara“ ir kuris plaukioja su Maršalo salų vėliava, Islamo revoliucijos gvardijos korpuso (IRGC) jūrų pajėgų greitojo reagavimo padaliniai stebėjo jo judėjimą, jį perėmė ir konfiskavo“, – sakoma IRGC, Islamo respublikos kariuomenės ideologinio sparno, pareiškime.
„Nustatyta, kad tanklaivis pažeidė įstatymus ir gabeno neleistiną krovinį“, – rašoma toliau pareiškime ir priduriama, kad jis „gabeno 30 tūkst. tonų naftos chemijos krovinių ir plaukė į Singapūrą“.
Laivas išplaukė iš Adžmano (Jungtiniai Arabų Emyratai) ir plaukė į pietus Ormūzo sąsiauriu, kai prie jo priplaukė trys nedideli laivai, tada jis „staiga pakeitė kursą“, teigė jūrų saugumo bendrovė „Ambrey“.
JAV karinis jūrų laivynas anksčiau sakė, kad „aktyviai stebi situaciją“.
„Komerciniai laivai turi teisę iš esmės nevaržomai naudotis laivybos ir prekybos atviroje jūroje teisėmis“, – sakė regione patruliuojantis JAV 5-asis laivynas.
Ormūzo sąsiauryje, kuris yra gyvybiškai svarbus vandens kelias pasauliniam naftos ir suskystintų gamtinių dujų gabenimui, anksčiau yra įvykę panašių incidentų.
Praėjusiais metais po mirtinos atakos prieš Irano konsulatą Sirijoje, dėl kurios buvo apkaltintas Izraelis, Revoliucinė gvardija konfiskavo konteinerių laivą, teigdama, kad jis susijęs su Izraeliu.