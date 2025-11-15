Netoli Argentinos sostinės – stiprių sprogimų banga: kilo milžiniškas gaisras

„Sprogimai ir gaisrai, kilę skirtingose gamyklose, yra milžiniški“, – prancūzų naujienų agentūra AFP citavo nuo sprogimų nukentėjusio regiono merą Gastoną Granadosą.
„Bandome kontroliuoti [gaisrą] ir jį užgesinti, bet kol kas nepavyksta“, – sakė meras.
Dūmai nuo sprogimų ir po jų kilusio gaisro pablogino matomumą šioje teritorijoje. Keletas lėktuvų, kurie turėjo nusileisti Ministro Pistarini oro uoste – pagrindiniame Argentinos tarptautiniame oro uoste – buvo atidėti arba nukreipti į kitus oro uostus dėl prasto matomumo.
Ką žinome apie sprogimus?
Nors sprogimų priežastis lieka nežinoma, tikėtina, kad jie kilo vienoje iš penkių degančių gamyklų.
G. Granadosas vietos naujienų tinklui sakė, kad iš penkių gamyklų viena buvo chemijos gamykla, kurioje užsidegė sandėliai. Kita buvo plastiko gamykla.
Meras patikino, kad valdžios institucijos stengiasi užtikrinti saugumą šioje teritorijoje, į įvykio vietą išsiuntusios daugiau nei tuziną gaisrinių gesintuvų ir greitosios pagalbos automobilių.
Vietos žiniasklaidos duomenimis, dauguma sužeistųjų buvo šio rajono gyventojai, patyrę lengvus ar vidutinio sunkumo nudegimus ir sužalojimus nuo stiklo šukių, išsisklaidžiusių nuo sprogimo bangos.
Ezeizos savivaldybė pranešė, kad įvykio vietoje užfiksuoti „dideli sprogimai“.
Kas daroma?
Provincijos sveikatos apsaugos ministerija teigė, kad regiono ligoninės dirba koordinuotai ir yra pasirengusios priimti sužeistuosius.
Vietos savivaldybė pranešė, kad Buenos Airės Cuenca Alta Nestor Kirchner ligoninė aktyvavo savo nepaprastųjų situacijų planą ir yra pasirengusi įsikišti, jei bus būtina.
Tuo tarpu ugniagesiai stengėsi suvaldyti gaisrą.
„Tai sudėtingas gaisras. Jis truks ilgai“, – AFP citavo Buenos Airės provincijos civilinės saugos direktorių Fabianą Garcia.