Švedijos policija: mirtina autobuso avarija buvo nelaimingas atsitikimas

Teisėsauga paskelbė, kad tyrimas dėl žmonių sužalojimo ir nužudymo per neatsargumą tęsiasi, o suimtas autobuso vairuotojas yra gydomas ligoninėje.
Šiuo metu nustatinėjamos trijų žuvusių asmenų tapatybės.
Penktadienio popietę dviejų aukštų autobusas įsirėžė į stotelę, esančią prie Karališkojo technologijos instituto (KTH), šiaurinėje Stokholmo dalyje.
Trys žmonės žuvo, o dar trys buvo sužaloti ir nugabenti į ligoninę. Eismo įvykio metu autobusas keleivių nevežė.
Vis dar neaišku, kaip ši avarija įvyko judrioje gatvėje greta metro ir traukinių stoties, iš kur viešasis transportas važiuoja į Švedijos sostinės priemiesčius šiaurėje.
ŠvedijaStokholmasAutobusas
Rodyti daugiau žymių