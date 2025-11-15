PasaulisĮvykiai

Švedijos policija: mirtina autobuso avarija buvo nelaimingas atsitikimas

2025 m. lapkričio 15 d. 17:31
Penktadienį Švedijos sostinėje Stokholme įvykusią autobuso avariją tirianti policija nenustatė, kad eismo įvykis galėjo būti sukeltas tyčia.
Daugiau nuotraukų (3)
Teisėsauga paskelbė, kad tyrimas dėl žmonių sužalojimo ir nužudymo per neatsargumą tęsiasi, o suimtas autobuso vairuotojas yra gydomas ligoninėje.
Šiuo metu nustatinėjamos trijų žuvusių asmenų tapatybės.
Penktadienio popietę dviejų aukštų autobusas įsirėžė į stotelę, esančią prie Karališkojo technologijos instituto (KTH), šiaurinėje Stokholmo dalyje.
Trys žmonės žuvo, o dar trys buvo sužaloti ir nugabenti į ligoninę. Eismo įvykio metu autobusas keleivių nevežė.
Vis dar neaišku, kaip ši avarija įvyko judrioje gatvėje greta metro ir traukinių stoties, iš kur viešasis transportas važiuoja į Švedijos sostinės priemiesčius šiaurėje.
ŠvedijaStokholmasAutobusas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.