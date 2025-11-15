Vokietijos kancleris tvirtina, kad nebendradarbiaus su kraštutinių dešiniųjų AfD

„Ne todėl, kad tarp mūsų yra ugniasienė – pamirškite šį žodį – mes esame absoliučiai skirtingi pasauliai, – sakė F. Merzas šeštadienį Vokietijos pietvakariniame Rusto mieste vykusiame savo konservatyvaus bloko jaunimo judėjimo susitikime. – Mes neturime su jais nieko bendro“.
F. Merzas nuolat kartoja, kad jo blokas niekada nedirbs su AfD – ši koncepcija vadinama ugniasiene.
Jis pabrėžė, kad neketina statyti į pavojų partijos, kuri jam asocijuojasi su Helmuto Kohlio ir Konrado Adenauerio vardais, palikimo.
F. Merzas taip pat pabrėžė, kad jam vadovaujant Vokietija turėtų išlikti imigrantams atvira šalimi. Jis sakė, kad nors su nelegalia migracija turi būti nuosekliai kovojama, imigrantai, norintys dirbti Vokietijoje, bus laukiami ir ateityje.