Aiškėja naujos šeimos tragedijos Turkijos viešbutyje detalės: apsinuodijimas – tik viena iš versijų

Kepėjas dirbo parduotuvėje netoli viešbučio Fatiho rajone, kuriame apsistojo mirusi šeima, pranešė laikraščiai „Cumhuriyet“ ir „Sabah“.
Šis sulaikymas, kurio valdžios institucijos nepatvirtino, yra aštuntasis, susijęs su trijų šeimos narių iš Hamburgo mirtimi.
Iš pradžių manyta, kad mirtys įvyko dėl apsinuodijimo maistu, tačiau įtarimų kelia ir viešbutis, kuris šeštadienį buvo evakuotas, pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.
Agentūros teigimu, šeštadienio vakarą svečiai buvo perkelti į kitus viešbučius. Kol kas neaišku, kiek žmonių turėjo palikti viešbutį, tačiau valdžios institucijos išnešė visus daiktus laboratoriniams tyrimams.
Teismo medicinos ekspertai jau buvo paėmę geriamojo vandens mėginių. Pirmame aukšte esantis kambarys taip pat buvo dezinfekuotas cheminėmis medžiagomis – tikriausiai pesticidais, kurie paprastai naudojami kenkėjams naikinti, pranešė agentūra.
Šeštadienį buvo suimti du dezinfekciją atlikę asmenys ir viešbučio vadovas.
Kaip praneša laikraštis „Sabah“, taip pat buvo sulaikyti keturi pardavėjai, nes šeima susirgo suvalgiusi iš gatvės prekeivio įdarytų midijų, sriubos ir patiekalo, pagaminto iš veršelio žarnų, kitoje parduotuvėje.
Trečiadienį šeima iš pradžių buvo paguldyta į ligoninę dėl įtariamo apsinuodijimo maistu. Vaikams buvo suteikta pagalba nuo pykinimo ir vėmimo, bet vėliau jie buvo išrašyti.
Kai vaikų būklė pablogėjo, visa šeima naktį vėl buvo nuvežta į ligoninę. Netrukus po to mirė abu vaikai, o vėliau ir jų motina.
Iki šiol valdžios institucijos manė, kad mirties priežastis buvo apsinuodijimas maistu.
CNN Türk paklaustas apie galimą apsinuodijimą maistu, vienas iš viešbučio savininkų atsakė, kad viešbutyje nėra restorano ir tiekiamas tik vanduo.
Šeimos tėvas tebėra intensyviosios terapijos skyriuje, o du kiti tame pačiame viešbutyje apsistoję turistai šeštadienį buvo paguldyti į ligoninę.
Stambulo sveikatos apsaugos direktorato vadovas Abdullah Emre Güner X parašė, kad dviejų turistų būklė gera ir jie bus toliau stebimi. Kitas poilsiautojas, kuris dalijosi su jais kambariu, buvo apžiūrėtas dėl lėto širdies plakimo.