Baisi nelaimė KDR kobalto kasykloje: žuvo mažiausiai 32 žmonės

Tiltas šeštadienį nukrito ant užtvindytos zonos kasykloje Lualabos provincijoje, žurnalistams sakė provincijos vidaus reikalų ministras Roy Kaumba Mayonde. Jis teigė, kad rasti 32 žuvusiųjų kūnai ir kitų dar ieškoma.
KDR išgauna daugiau nei 70 proc. pasaulio kobalto, būtino elektromobilių, daugelio nešiojamųjų kompiuterių ir mobiliųjų telefonų baterijoms. Manoma, kad milžiniškose nelegaliose kobalto kasyklose šioje didžiulėje Centrinės Afrikos šalyje dirba daugiau nei 200 tūkst. žmonių.
Vietos valdžia pranešė, kad tiltas sugriuvo Kalando kasykloje, maždaug už 42 kilometrų į pietryčius nuo Lualabos provincijos sostinės Kolvezio.
„Nepaisant oficialaus draudimo patekti į vietą dėl smarkaus lietaus ir nuošliaužų pavojaus, neteisėti kalnakasiai įsigavo į karjerą“, – sakė R. K. Mayonde.
Paniką sukėlė kasykloje pasirodę kareiviai. Bėgdami kalnakasiai parkrito vienas ant kito, kai kurie žuvo ir buvo sužeisti. Nuotraukose iš įvykio vietos buvo matyti iš griovio kasami kūnai, mažiausiai 17 jų buvo suguldyti ant žemės.
Vietos duomenimis, Kalando kasykloje dirbo daugiau nei 10 tūkst. neteisėtų kalnakasių. Provincijos valdžia sekmadienį joje sustabdė darbą.
Kaltinimai dėl vaikų išnaudojimo, pavojingų sąlygų ir korupcijos seniai temdo KDR kobalto kasybos pramonę. Konfliktas dėl KDR mineralų turtų jau daugiau nei tris dešimtmečius niokoja šalies rytus.