D. Britanija rengiasi pertvarkyti prieglobsčio suteikimo politiką

Pirmadienį S. Mahmood pristatys žemųjų parlamento rūmų nariams prieglobsčio sistemos reformą numatančius teisės aktų projektus, kurių tikslas – padaryti D. Britaniją mažiau patrauklia šalimi nelegaliems migrantams ir palengvinti jų išsiuntimą iš Jungtinės Karalystės.
Vidaus reikalų ministerijos teigimu, tai bus didžiausia prieglobsčio politikos reforma šiuolaikinėje istorijoje. Ministerija pabrėžė, kad šiuo metu D. Britanija prieglobsčio prašytojams yra dosnesnė nei Europos kontinento šalys, kuriose stiprinama kontrolė.
S. Mahmood ketina panaikinti įstatymu įtvirtintą įpareigojimą teikti paramą prieglobsčio prašytojams. Jis buvo įvestas 2005 m. pagal ES teisę.
Tai reiškia, kad prieglobsčio prašytojams nebebus užtikrinamas būstas ir savaitinės pašalpos, siekiant sumažinti Lamanšo sąsiaurį kertančių migrantų motyvaciją prašyti prieglobsčio Jungtinėje Karalystėje. Būstas ir išmokos taip pat gali būti nesuteikiami tiems, kurie turi teisę dirbti Jungtinėje Karalystėje ir gali save išlaikyti, bet to nedaro. Parama įstatymus pažeidusiems prieglobsčio prašytojams gali būti apskritai panaikinta.
„Ši šalis didžiuojasi tradicija priimti nuo pavojų bėgančius žmones, bet mūsų dosnumas pritraukia nelegalius migrantus iš kitos Lamanšo sąsiaurio pusės“, – kalbėjo S. Mahmood, pabrėždama, kad bendruomenės susiduria su didžiuliu spaudimu dėl migracijos tempo ir masto.
„Šią savaitę pristatysiu didžiausius mūsų prieglobsčio sistemos pokyčius šios kartos laikotarpiu. Mes atkursime tvarką ir kontrolę prie mūsų sienų“, – pabrėžė ministrė.
Laikraščiui „The Sunday Times“ S. Mahmood teigė, kad pokyčiai „iš esmės skirti pasakyti žmonėms: nevažiuokite į šią šalį kaip nelegalūs migrantai, nelipkite į laivą“.
Teigiama, kad D. Britanijos ministrai mokosi iš griežtos Danijos prieglobsčio politikos. Leiboristams artima Danijos vyriausybė sugebėjo pašalinti veiksnius, pritraukiančius žmones į šalį, ir išsiunčia vis daugiau nelegalių migrantų.
D. Britanijos vidaus reikalų ministerijos aukšto rango pareigūnai šiemet lankėsi Danijos sostinėje Kopenhagoje ir susipažino su šalies vykdoma prieglobsčio politika.
Danija sumažino prieglobsčio prašymų skaičių iki mažiausio per pastaruosius 40 metų ir sėkmingai išsiuntė 95 proc. prieglobsčio prašytojų, kurių prašymai buvo atmesti.
Beje, Kopenhaga nėra išstojusi iš Europos žmogaus teisių konvencijos – tarptautinės sutarties, kuri, dalies dešiniųjų politikų manymu, trukdo deportuoti nelegalius migrantus.
S. Mahmood taip pat ketina paskelbti, kad pagal numatytus pakeitimus pabėgėlio statusas taps laikinu ir bus reguliariai peržiūrimas.
Pabėgėliai bus išsiunčiami iš D. Britanijos, kai tik jų gimtosios šalys bus laikomos saugiomis.
Pagal dabartinę tvarką, pabėgėlio statusas suteikiamas penkeriems metams. Vėliau galima kreiptis dėl neterminuoto leidimo gyventi šalyje ir pradėti pilietybės įgijimo procesą.