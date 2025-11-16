E. Macronas: išlaisvintas Venesueloje birželį sulaikytas Prancūzijos pilietis

„Camilo Castro yra laisvas. Jaučiu palengvėjimą kartu su jo šeima ir dėkoju visiems, dirbusiems, kad jį paleistų“, – platformoje „X“ rašė E. Macronas.
41-erių jogos mokytojas C. Castro dingo birželio 26 d. Paraguačiono pasienio kontrolės punkte, skiriančiame Venesuelą nuo Kolumbijos, kur jis gyvena.
Jo šeima rugpjūtį pranešė, kad jis išvyko atsinaujinti pasibaigusio leidimo gyventi Kolumbijoje.
Rugsėjo viduryje C. Castro motina sakė negavusi iš jo jokių žinių, išskyrus balso pranešimą liepos pabaigoje, kuriame jis „prašė pagalbos“.
Remiantis jo šeimos ir „Amnesty International“ atliktu tyrimu, C. Castro sulaikė Venesuelos valdžios institucijos.
„Amnesty International“ pasmerkė incidentą, kurį priskyrė oponentų ir užsieniečių „priverstinio dingimo“ politikai, taikomai nuo tada, kai rinkimų institucijos paskelbė prezidentą Nicolasą Maduro ginčytinų 2024 m. liepą vykusių rinkimų nugalėtoju.
„Atrodo, kad Venesuelos valdžios institucijos naudoja šią praktiką, siekdamos pateisinti savo pasakojimus apie „užsienio sąmokslus“ ir kaip derybų su kitomis šalimis kortą“, – rašoma liepą organizacijos paskelbtoje ataskaitoje.