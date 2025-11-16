Ekvadore vyksta referendumas dėl užsienio karinių bazių steigimo kovai su narkotikais

Prezidento Danielio Noboa vyriausybė siūlo įkurti Pietų Amerikos šalyje užsienio karines bazes. Derybos jau vyksta su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Brazilija.
Galingos narkotikų gaujos plečia savo veiklą kadaise gana saugioje šalyje, dideli kokaino kiekiai kontrabanda gabenami per Ramiojo vandenyno uostus.
Pastarosiomis savaitėmis JAV kariuomenė Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione nuskandino apie 20 laivų, įtariama, vežusių narkotikus, žuvo apie 80 žmonių.
Daugelis Lotynų Amerikos vyriausybių prieštarauja JAV prezidento Donaldo Trumpo kampanijai prieš įtariamus narkotikų kontrabandos laivus, tačiau Ekvadoras tapo vienu pagrindinių Vašingtono šalininkų regione.
D. Noboa paprašė D. Trumpo pagalbos kovai su karteliais ir iškėlė mintį grąžinti JAV bazes į Ekvadoro teritoriją.
2008 m. Ekvadoras uždraudė užsienio karines bazes savo teritorijoje. Tačiau jei sekmadienį ekvadoriečiai balsuos „taip“, JAV kariuomenė greičiausiai galės grįžti į Mantos aviacijos bazę šios Pietų Amerikos šalies Ramiojo vandenyno pakrantėje, kadaise buvusią JAV kovos su narkotikais operacijų centru.
Naujausia apklausų instituto „Cedatos“ apklausa parodė, kad užsienio karinių bazių steigimui šalyje pritars daugiau nei 61 proc. rinkėjų.
Sučiuptas ieškomiausias gaujos vadeiva
Balsavimas vyksta precedento neturinčio smurto, kurį išprovokavo teritoriniai karai ir narkotikų kontrabandos gaujų veikla, metu.
Nuo 2023 m. lapkričio mėnesio pareigas einantis 37 metų milijonierius D. Noboa dislokavo kareivius gatvėse ir kalėjimuose, surengė reidus narkotikų kontrabandos centruose ir dažnai skelbė nepaprastąją padėtį, kurią kritikavo žmogaus teisių grupės. Nepaisant to, per pirmąjį šių metų pusmetį įvykdyta 4619 žmogžudysčių – daugiausia per pastarąją istoriją.
Vos prasidėjus balsavimui, D. Noboa paskelbė, kad sučiuptas liūdniausiai pagarsėjusios gaujos „Los Lobos“ lyderis.
Ieškomiausias narkotikų baronas, žinomas kaip Pipo, „inscenizavo savo mirtį, pakeitė tapatybę ir pasislėpė Europoje“, – socialiniame tinkle X parašė D. Noboa.
Vėliau vidaus reikalų ministras Johnas Reimbergas teigė, kad Pipo buvo sulaikytas Ispanijoje per bendrą Ekvadoro ir Ispanijos policijos operaciją.
Nori keisti Konstituciją
Per referendumą ekvadoriečių taip pat prašoma nuspręsti, ar panaikinti valstybės finansavimą politinėms partijoms ir sumažinti parlamento narių skaičių nuo dabartinių 151 iki 73 vietų.
Be šių pakeitimų, vyriausybė nori sušaukti steigiamąjį susirinkimą, kad būtų priimta nauja Konstitucija. Dabartinė šalies Konstitucija buvo priimta dar valdant kairiųjų pažiūrų buvusiam prezidentui Rafaeliui Correa, ėjusiam pareigas iki 2017 metų. R. Correa buvo nuteistas už korupciją ir dabar gyvena tremtyje Belgijoje.
D. Noboa, bananų magnato sūnus, taip pat siekia pertvarkyti valstybės ir ekonomikos modelį, kad būtų suteikta daugiau erdvės privačiam sektoriui.
Balsavimo apylinkės bus uždaromos 17 val. vietos laiku, pirmųjų rezultatų tikimasi naktį.