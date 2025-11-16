Meksike protestuose prieš nusikalstamumą sužeisti 120 žmonių

Tūkstančiai žmonių dalyvavo sostinės istorinėje pagrindinėje aikštėje Zocalo vykusiose eitynėse, kurias inicijavo jauni meksikiečiai, siejami su pasauline Z kartos protestų banga, ir šalies „Sombrero judėjimas“, susikūręs po kova su organizuotu nusikalstamumu pagarsėjusio mero nužudymo.
Mitinge priešais Nacionalinius rūmus, kuriuose dirba ir gyvena prezidentė Claudia Sheinbaum, AFP korespondentai matė įvairaus amžiaus dalyvių.
Keletas protestuotojų, kai kurie su slidininko kaukėmis, nugriovė metalines barikadas prie rūmų ir ėmė mėtyti grindinio akmenis į riaušių policiją, kuri atsakė ašarinėmis dujomis, kaip pranešė AFP žurnalistai.
„Daug valandų mobilizavimas vyko ir plėtėsi taikiai, kol nepradėjo smurtauti grupė kaukėtų asmenų“, – žurnalistams sakė Meksiko saugumo vadas Pablo Vazquezas.
Pasak jo, buvo sužeista 20 protestuotojų ir 100 policininkų, iš pastarųjų 40 buvo paguldyti į ligoninę dėl įpjovimų ir sumušimų.
P. Vazquezas informavo, kad policija areštavo 20 žmonių už vagystes ir užpuolimus, taip pat pradėjo tyrimą dėl laikraščio „La Jornada“ žurnalisto užpuolimo. Nukentėjusysis tvirtina, kad už incidentą atsakingi policijos pareigūnai.
Įkvėpė nužudytasis meras
Meksikos prezidentės pareigas nuo 2024 m. spalio einanti C. Sheinbaum per pirmuosius savo kadencijos metus išlaikė didesnį nei 70 proc. palankumo reitingą visuomenės apklausose, tačiau po kelių rezonansinių žmogžudysčių susiduria su vis didesne kritika dėl vykdomos saugumo politikos.
„Tai viena iš korumpuočiausių valdžių, kokias kada nors turėjome“, – sakė Valentina Ramirez, AFP apklausta studentė.
„Tai korumpuota, į narkotikų verslą orientuota vyriausybė, kuri nori ginti korumpuotuosius ir kartelius, o ne žmones“, – tvirtino ji.
Keli protestuotojai šeštadienį dėvėjo sombrerus, panašius į skrybėlę, kurią išpopuliarino vakarinės Mičoakano valstijos meras Carlosas Manzo, nužudytas lapkričio 1-ąją. Jis buvo žinomas dėl savo kovos su narkotikų kontrabandos gaujomis gimtajame Uruapano mieste.
Nužudytojo mero našlė atsiribojo nuo savo vyro judėjimo ir šeštadienio demonstracijos.
Spalio pabaigoje tame pačiame regione buvo nušautas ir vienas stambiausių žaliųjų citrinų augintojų Bernardo Bravo.
Šią savaitę prezidentė C. Sheinbaum suabejojo demonstracijos motyvais, savo tradicinėje rytinėje spaudos konferencijoje pareiškusi, kad protestas „neorganiškas“ ir „apmokėtas“.
„Tai užsienio šalių remiamas judėjimas prieš vyriausybę“, – sakė ji.
Demonstrantai laikė plakatus su užrašais „Mes visi esame Carlos Manzo“ kartu su Japonijos mangos „One Piece“ piratų vėliava, kuri tapo jaunimo protestų simboliu visame pasaulyje – nuo Madagaskaro iki Filipinų ir Peru.
„Jūs turėjote taip apsaugoti Carlos Manzo!“ – dalis protestuotojų šaukė saugumo pajėgoms, kurios atsakė gesintuvais ir ašarinėmis dujomis.