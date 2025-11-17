„Hamas“ kritikuoja JAV parengtą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją

„Hamas“ ir kitos palestiniečių grupės pareiškė įžvelgiančios keletą pavojų rezoliucijos projekte, numatančiame tarptautinių stabilizavimo pajėgų (ISF) dislokavimą.
„Siūloma formuluotė sudaro sąlygas išorės dominavimui palestiniečių nacionalinių sprendimų priėmimo procese, perduodant Gazos administravimą ir atstatymo užduotis viršvalstybinei tarptautinei institucijai, turinčiai plačius įgaliojimus, ir taip iš esmės atimant iš palestiniečių teisę tvarkyti savo pačių reikalus“, – teigiama jų bendrame pareiškime.
Grupuotės „Hamas“ teigimu, humanitarinė pagalba turi būti „administruojama kompetentingų palestiniečių institucijas, prižiūrint Jungtinėms Tautoms“ bei „remiantis pagarba palestiniečių suverenitetui ir gyventojų poreikiams“.
Pagalba neturi būti naudojama palestiniečių institucijoms marginalizuoti, teigė ji. Grupuotė taip pat pakartojo atmetanti „bet kokias nuostatas, susijusias su Gazos nusiginklavimu“.
JT Saugumo Taryba pirmadienį aptars padėtį Artimuosiuose Rytuose. Šios diskusijos vyks praėjus daugiau nei mėnesiui nuo paliaubų įsigaliojimo po daugiau nei dvejų metų karo Gazos Ruože. Numatoma, kad darbotvarkėje taip pat bus JAV parengtas rezoliucijos projektas.
Jį palaiko regioninės jėgos, tokios kaip Egiptas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pakistanas, Saudo Arabija, Jordanija ir Turkija.
Vakarų šalys ragina užtikrinti taikos plano Gazos Ruožui įgyvendinimą per JT Saugumo Tarybos mandatą.
Be „Hamas“ nusiginklavimo, šiame plane taip pat numatomas antrasis etapas, kuriame dalyvautų tarptautinės pajėgos pakrantės zonai stabilizuoti ir būtų įkurta pereinamojo laikotarpio vyriausybė, sudaryta iš palestiniečių technokratų.
Kaip pirmadienį rašė ELTA, dėl JAV parengtos rezoliucijos JT Saugumo Taryba balsuos pirmadienį. Šia rezoliucija būtų įtvirtintas vienas esminių Donaldo Trumpo taikos plano Gazos Ruožui punktų dėl tarptautinių pajėgų dislokavimo. Vašingtonas įspėja, kad delsimas tai padaryti gali paskatinti naujus karo veiksmus.
Rezoliucijos projekto tekste, kuris po sudėtingų derybų buvo keletą kartų peržiūrėtas, išreiškiama parama planui, sudariusiam sąlygas karo nuniokotoje palestiniečių teritorijoje spalio 10 d. įsigalioti trapiam paliaubų susitarimui tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“. Gazos Ruožas po dvejų metų karo, kurį 2023 m. spalio 7 d. išprovokavo „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, yra beveik visiškai sugriautas.
Diplomatai prognozuoja, jog JAV rezoliucijos projektas pirmadienį bus patvirtintas.
