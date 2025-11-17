A. Lukašenka vėl užsipuolė Lietuvą

„Lietuviai dabar šaukia, rėkia: atidarykite sieną. Mes jos neuždarėme“, – aiškino A. Lukašenka, tvirtindamas, kad „niekada blogai nesielgėme nei su lenkais, nei su lietuviais, nei su latviais“.
Baltarusijos režimo lyderis neigė atsakomybę dėl pasienio krizės ir vilkikų vairuotojų įkaitinimo.
A. Lukašenka toliau dėstė apie „išorės valdymą“ Lietuvoje ir Lenkijoje bei „geros kaimynystės svarbą“.
„Taip, šiandien jie valdomi iš išorės“, – tvirtino diktatorius, teigdamas, kad „ateis kiti žmonės“, kurie „matys interesus Baltarusijoje ir Rusijoje“.
Jis ragino „neprarasti rinkų ir gerų santykių“, motyvuodamas tuo, „kaip buvo anksčiau“.
Kalbėdamas apie sprendimus, kurie pakenkė Lietuvai, valstybės vadovas paminėjo Ignalinos atominės elektrinės uždarymą.
Ruginienės patarėjas: sienos su Baltarusija gali būti atvertos anksčiau nei numatyta
Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui užsiminus, jog du pasienio kontrolės punktai (PKP) su Baltarusija gali būti atidaryti anksčiau nei planuota, tą patvirtino ir premjerės Ingos Ruginienės paatrėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Tiesa, jis neatsako, ar tai gali būti padaryta jau šią savaitę.
„Patvirtinti, kad šią savaitę bus atvertos sienos su Baltarusija, negaliu. Sprendimai bus priimami atsižvelgiant į Baltarusijos valdžios veiksmus ir situaciją, susijusią su meteorologiniais balionais“, – Eltai sakė I. A. Dobrovolskas.
„Jeigu bus aiškiai matyti, kad padėtis leidžia tai padaryti, sienos gali būti atvertos ir anksčiau, nei buvo numatyta“, – teigė jis.
ELTA primena, kad atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo maždaug tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę – jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai esą turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.
Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.