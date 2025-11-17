Buvusi Bangladešo premjerė Hasina už akių nuteista mirties bausme

„Būta visų nusikaltimo žmogiškumui elementų“, – sakė teisėjas Golamas Mortuza Mozumderas. Todėl teismas skyrė Sj. Hasinai mirties bausmę.
78-erių Sh. Hasina 15 metų geležine ranka valdė Bangladešą. Per studentų organizuotus protestus pernai, JT duomenimis, per susirėmimus su policija žuvo apie 1 tūkst. 400 žmonių.
Sh. Hasinai mirties bausmė skirta už akių. Ji 2024 m. rugpjūtį po daug savaičių trukusių protestų galiausiai sraigtasparniu pabėgo į Indiją. Buvusi premjerė priešinosi teismo nurodymui dėl proceso grįžti į Bangladešą.
Sh. Hasina pirmadienį nuosprendį pavadino „politiškai motyvuotu“.