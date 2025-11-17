PasaulisĮvykiai

Buvusi Bangladešo premjerė Hasina už akių nuteista mirties bausme

2025 m. lapkričio 17 d. 12:20
Teismas Bangladeše pirmadienį dėl nusikalimų žmogiškumui skyrė mirties bausmę nušalintai premjerei Sheikh Hasinai. Taip užbaigtas kelis mėnesius trukęs procesas, kuriame ji pripažinta kalta dėl smurtinių veiksmų prieš demonstrantus praėjusiais metais.
„Būta visų nusikaltimo žmogiškumui elementų“, – sakė teisėjas Golamas Mortuza Mozumderas. Todėl teismas skyrė Sj. Hasinai mirties bausmę.
78-erių Sh. Hasina 15 metų geležine ranka valdė Bangladešą. Per studentų organizuotus protestus pernai, JT duomenimis, per susirėmimus su policija žuvo apie 1 tūkst. 400 žmonių.
Sh. Hasinai mirties bausmė skirta už akių. Ji 2024 m. rugpjūtį po daug savaičių trukusių protestų galiausiai sraigtasparniu pabėgo į Indiją. Buvusi premjerė priešinosi teismo nurodymui dėl proceso grįžti į Bangladešą.
Sh. Hasina pirmadienį nuosprendį pavadino „politiškai motyvuotu“.
 
