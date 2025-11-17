JAV suteikia „Saulių karteliui“ teroristinės organizacijos statusą

Departamentas pranešė, kad šis statusas įsigalios nuo lapkričio 24 d.
„Venesueloje įsikūrusiam karteliui „Cartel de los Soles“ vadovauja [prezidentas] Nicolásas Maduro ir kiti aukšto rango neteisėto Maduro režimo nariai, kurie korumpavo Venesuelos kariuomenę, žvalgybą, įstatymų leidžiamąją ir teisminę valdžią“, – trumpame pareiškime teigė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.
„Nei Maduro, nei jo bendražygiai neatstovauja teisėtai Venesuelos vyriausybei. „Cartel de los Soles“ kartu su kitomis į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą įtrauktomis organizacijomis, įskaitant „Tren de Aragua“ ir „Sinaloa Cartel“, yra atsakingas už teroristinius smurto aktus visame mūsų pusrutulyje, taip pat už narkotikų kontrabandą į Jungtines Valstijas ir Europą.“
Galingiausia Venesuelos gauja laikomas „Tren de Aragua“ yra susijęs su narkotikų kontrabanda, reketu, neteisėta kasyba ir neteisėtu žmonių gabenimu, be to, šis kartelis išplėtė savo veiklą į kitas Lotynų Amerikos šalis ir JAV. Šių metų pradžioje JAV šią grupuotę paskelbė teroristine organizacija.
JAV administracijos teigimu, N. Maduro režimas pavertė Venesuelą narkotikų valstybe ir sudarė partnerystę su Kolumbijos partizanais, kad galėtų per „Saulių karteliu“ vadinamą organizaciją eksportuoti narkotikus į Europą ir JAV. N. Maduro tokius kaltinimus neigia.
JAV karinės pajėgos jau keletą savaičių prie Venesuelos krantų atakuoja greitaeigius katerius, įtariamus narkotikų kontrabanda į JAV.
Karakasas pasmerkė sprendimą regione dislokuoti dideles JAV karines pajėgas, pavadindamas jį grėsmingu gestu. Šie išpuoliai taip pat sulaukė tarptautinės bendruomenės kritikos ir paskatino Jungtines Tautas paraginti JAV laikytis santūrumo.