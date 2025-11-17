Nesutarimai dėl Taivano paryškino Japonijos ir Kinijos santykių trapumą

Japonija pirmadienį pranešė prieš dvi dienas pakėlusi naikintuvus, kai netoli jos pietinės Jonagunio salos, esančios netoli Taivano, buvo aptiktas įtartinas kinų dronas. Visgi įtampą tarp šalių, pasak AFP, taip pat kaitina ir istorinės nuoskaudos bei teritoriniai ginčai.
Ilgus dešimtmečius besitęsiantis nepasitikėjimas
Japonijos kariai nuo 1937 m. pabaigos maždaug šešias savaites vykdė masines žudynes, prievartavimus ir plėšimus Kinijos mieste Nandzinge. Tai buvo žiaurios Japonijos okupacijos laikotarpis Antrojo pasaulinio karo metais, vykstant Antrajam Kinijos-Japonijos karui.
Per žudynes buvo nužudyta dešimtys ar net šimtai tūkstančių žmonių.
1972 m. Tokijas normalizavo diplomatinius santykius su Pekinu, tačiau santykius vis dar temdo istoriniai nesutarimai.
2005 m. Tokijui patvirtinus revizionistinius vadovėlius savo mokykloms, į Pekino gatves išėjo protestuoti daugiau nei 10 tūkst. žmonių, kurie į Japonijos ambasadą svaidė akmenis ir kiaušinius.
Praeitą mėnesį Japonijos premjere tapusi S. Takaichi apie Nandzingo žudynes kol kas viešai nepasisakė, tačiau 2004 m. savo tinklaraštyje ji suabejojo Kinijos oficialiai skelbiamu 300 tūkst. aukų skaičiumi.
Ilgą laiką griežtos linijos šalininke Kinijos atžvilgiu laikyta naujoji premjerė taip pat reguliariai lankydavo šventyklą, kurioje pagerbiamos Japonijos karo aukos, įskaitant ir karius, kurie laikomi kaltais dėl nusikaltimų Antrajame pasauliniame kare. Tačiau nuo to laiko, kai užėmė premjerės pareigas, S. Takaich joje nebesilankė.
Kinija jos apsilankymus vadina „rimtomis provokacijomis“.
Teritoriniai ginčai
Rytų Azijos kaimynės taip pat yra įsivėlusios į teritorinį ginčą dėl mažų salų Rytų Kinijos jūroje, kurias Tokijas vadina Senkaku, o Pekinas – Diaoju.
Ši atoki salų grandinė jau seniai kelia įtampą tarp šalių, ten Japonijos pakrančių apsaugos laivai ir Kinijos žvejybos laivai nuolat įsitraukia į konfrontaciją.
Pastaraisiais metais Pekinas vis griežčiau reiškia savo pretenzijas į šias salas, o Tokijas praneša apie Kinijos pakrančių apsaugos laivų, karinio laivo ir netgi branduolinio povandeninio laivo buvimą aplinkiniuose vandenyse.
Pasak Japonijos vyriausybės sekretoriaus Minoru Kihara, sekmadienį Japonijos teritoriniuose vandenyse aplink Senkaku salas kelias valandas praleido Kinijos pakrančių apsaugos laivai.
Be to, šiemet pirmą kartą buvo pastebėti du Ramiajame vandenyne dislokuoti Kinijos lėktuvnešiai, o Japonija teigė, kad šis žingsnis rodo Pekino karinių veiksmų išplėtima.
Sąjungininkai
JAV yra ištikima Japonijos sąjungininkė nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, o S. Takaichi per prezidento Donaldo Trumpo vizitą Tokijuje praėjusį mėnesį pažadėjo „naują aukso amžių“ santykiuose su Vašingtonu.
Japonijoje yra keletas JAV karinių bazių, o didžioji dalis 60 tūkst. šalyje esančių karių dislokuota labiausiai į pietus nutolusiame Okinavos regione – prie pat Kinijos žemyninės dalies sienos.
Tai sustiprino Kinijos įsitikinimą, esą Jungtinės Valstijos ketina šalį apsupti ir sulaikyti.
Įtampa tarp Kinijos ir kitų šalių, turinčių teritorinių pretenzijų į Rytų ir Pietų Kinijos jūrų dalis, taip pat paskatino Japoniją stiprinti ryšius su Filipinais.
Jų pakrančių apsaugos tarnybos šiemet pirmą kartą surengė pratybas su Jungtinėmis Valstijomis Japonijoje.
Taivano klausimas
Kitas karštas klausimas yra Taivanas. Jį Pekinas laiko savo teritorija ir yra pažadėjęs vieną dieną užimti – jei reikės, ir jėga.
S. Takaichi šį mėnesį pareiškė, kad Japonija galėtų kariniu būdu įsikišti į bet kokią ekstremalią situaciją šioje savarankiškai valdomoje saloje. Tai sukėlė ginčą, kurio metu Kinijos diplomatas Japonijoje pagrasino, kad „nė sekundės nesuabejojęs perpjautų kaklą tai bjaurybei“. Nors S. Takaichi jis neįvardijo, tačiau citavo naujienų pranešimą apie jos pastabas.
Praėjusią savaitę Kinija ir Japonija iškvietė viena kitos ambasadorius, o Pekinas įspėjo savo piliečius vengti kelionių į Japoniją ir pareiškė, kad ten esančių kinų studentų saugumas yra pavojuje.
Kinija nuo 2022 m. keletą kartų surengė karinius manevrus aplink Taivaną, kurį iki 1945 m. pusę amžiaus valdė Japonija.
Prekyba ir turizmas
Dvi didžiausios Azijos ekonomikos vis dar palaiko glaudžius ekonominius ryšius. Kinija yra didžiausia Japonijos prekybos partnerė ir išlieka viena svarbiausių Japonijos įmonių investicijų krypčių.
Kaimynių metinės prekybos apimtys siekia kelis šimtų milijardų dolerių.
Iš Kinija Japoniją taip pat atvyksta didžiausi turistų srautai: Japonijos duomenimis, per pirmuosius devynis 2025 m. mėnesius šalį aplankė beveik 7,5 mln. turistų iš Kinijos.
Transporto ministerijos duomenimis, trečiąjį ketvirtį kinų turistai šalyje išleido 590 mlrd. jenų (3,8 mlrd. JAV dolerių), o tai sudaro apie 28 proc. visų tarptautinių turistų išlaidų.