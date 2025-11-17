Policija sulaukė šimtų skambučių dėl grasinimų Berlyno mokykloms

Policija sulaukė daugiau nei 900 pagalbos skambučių dėl tariamos grėsmės, pirmadienį pranešė atstovas.
Policijos manymu, pranešimas buvo „melaginga informacija, sąmoningai skirta sukelti baimę“. Pareigūnai teigė tiriantys viešosios tvarkos sutrikdymo grasinant įvykdyti nusikaltimus atvejį ir aiškinasi, kas gali stovėti už šių pranešimų.
Policija pranešė, kad įspėjimas apie išpuolį buvo platinamas rusų kalba „Telegram“ programėlėje. Vidaus žvalgybos agentūra tiria, ar pranešimai buvo tyčinė operacija, sklindanti iš Rusijos.
Berlyno policija perspėjo apie dezinformaciją ir suklastotus pranešimus. „Nėra jokių pavojaus ar konkrečių grėsmių požymių“, – sakoma sekmadienio vakarą paskelbtame jos pranešime.
Pranešta, kad pirmadienį mokyklos dirbo įprastu režimu, bet prie jų budėjo pareigūnai, kad prireikus galėtų greitai reaguoti. Viena mokykla pranešė, kad į mokyklą įėjo policininkai ir kurį laiką prie jos stovėjo policijos automobilis.