D. Trumpas pareiškė kalbėsiantis su N. Maduro ir neprieštaraujantis, kad JAV smogtų Meksikai

D. Trumpas į Karibų regioną pasiuntė gausias JAV karines pajėgas, kurių užduotis, anot jo paties, yra kova narkotikų kontrabandininkais, veikiančiais keliose Lotynų Amerikos šalyse, įskaitant Venesuelą ir Meksiką.
„Tam tikru metu aš su juo pasikalbėsiu“, – Ovaliajame kabinete žurnalistų paklaustas, ar ketina kalbėtis su N. Maduro, atsakė D. Trumpas ir pridūrė, kad Venesuelos prezidentas „su Jungtinėmis Valstijomis nesielgė gražiai“.
Paklaustas, ar atmestų galimybę dislokuoti Venesueloje JAV karius, Trumpas atsakė: „Ne, aš to neatmetu, aš nieko neatmetu.“
„Mes tiesiog turime pasirūpinti Venesuela, – pridūrė jis. – Jie iš kalėjimų į mūsų šalį paleido šimtus tūkstančių žmonių.“
Po keleto valandų N. Maduro savo savaitinėje televizijos laidoje pareiškė, kad yra pasirengęs „akis į akį“ kalbėtis su bet kuo iš Jungtinių Valstijų, „kas tik nori kalbėtis su Venesuela“.
Šiuo metu Trinidade ir Tobage vyksta karinės JAV jūrų pėstininkų kontingento pratybos. Tai jau antros tokios pratybos per mažiau nei mėnesį, kurias Vašingtonas rengia kartu su šiuo mažu anglakalbiu salynu, esančiu už maždaug 10 kilometrų nuo Venesuelos krantų.
Tačiau Trinidado ir Tobago vadovė pirmadienį pareiškė, kad ši maža salų valstybė neleis naudoti savo teritorijos Venesuelai pulti, be to, jos niekas ir neprašo to daryti.
„JAV NIEKADA neprašė leisti naudoti mūsų teritoriją, kad galėtų surengti kokius nors išpuolius prieš Venesuelos žmones“, – naujienų agentūrai AFP per programėlę „WhatsApp“ atsiųstoje žinutėje teigė artima D. Trumpo sąjungininkė premjerė Kamla Persad-Bissessar.
„Trinidadas ir Tobagas nedalyvaus jokiuose veiksmuose, kurie galėtų pakenkti Venesuelos liaudžiai“, – pridūrė ji, pabrėždama, kad Vašingtonas ir Karakasas savo nesutarimus turėtų išspręsti dialogo būdu.
Venesuela kaltina Vašingtoną tuo, kad stiprindamas karines pajėgas, kurias šiuo metu sudaro lėktuvnešio grupė, keletas karo laivų ir radarų neaptinkamų naikintuvų, siekia pakeisti Karakaso režimą.
Savo ruožtu, Vašingtonas kaltina N. Maduro vadovaujant „teroristiniam“ narkotikų karteliui, tačiau Venesuelos lyderis šiuos kaltinimus neigia.
Viešai paskelbtais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, nuo rugsėjo mėnesio per JAV karinių pajėgų tarptautiniuose vandenyse įvykdytus oro antskrydžius, kurių taikiniais tapo narkotikų gabenimu kaltinami laivai, žuvo mažiausiai 83 žmonės.
Jungtinės Valstijos nepateikė jokių įrodymų pagrįsti savo teiginius, kad daugiau nei 20 smūgių Karibų jūros regione ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje tikrai buvo suduoti narkotikų kontrabandininkams.
„Neprieštaraučiau“
D. Trumpas taip pat apkaltino Meksiką, kad ši nesugeba kovoti su narkotikų kontrabandininkų grupuotėmis, sugriežtindamas savo retoriką pietinės JAV kaimynės atžvilgiu.
„Ar aš pradėčiau operacijas Meksikoje, kad sustabdytume narkotikų platinimą? Neprieštaraučiau. Darysime viską, kas reikalinga, kad sustabdytume narkotikų platinimą“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar sankcionuotų JAV kovos su narkotikais operaciją Meksikoje, atsakė D. Trumpas.
„Aš nesakiau, kad tai padarysiu, bet didžiuočiausi, tai padaręs. Nes taip išgelbėtume milijonus gyvybių.“
Nuo rugpjūčio Vašingtonas Karibų jūros regione yra dislokavęs dideles karines pajėgas, kurias be kita ko sudaro šešis karo laivai ir kurių oficialus tikslas yra kovoti su į Jungtines Valstijas keliaujančių narkotikų kontrabanda.
