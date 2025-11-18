D. Trumpas pasirašys įstatymo projektą dėl sankcijų Rusijai, yra tik viena sąlyga

Apie tai, remdamasi „Reuters“ , praneša „RBC-Ukraina“.
„Jis pasirašys. Jis tai pranešė vakar vakare“, – sakė aukštas pareigas ėjęs Baltųjų rūmų pareigūnas.
Pareigūnas pridūrė, kad Baltieji rūmai reikalaus konkrečios formuluotės, kuri užtikrins, kad D. Trumpas išlaikys sankcijų kontrolę.
„Baltiesiems rūmams ir prezidentui visada buvo svarbu, kad sankcijų pakete būtų nuostata, garantuojanti prezidentui teisę priimti galutinį sprendimą dėl sankcijų. Taigi, jei tai bus įtraukta, manau, prezidentas svarstys galimybę pasirašyti įstatymo projektą“, – aiškino pareigūnas.
Tuo pačiu metu jis pridūrė, kad Baltieji rūmai tęsia derybas su Rusija dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
„Mes tikrai vis dar dirbame ties tuo. Tiesiog apie tai nebuvo kalbama žiniose, nes vyksta tiek daug reikalų“, – apibendrino administracijos atstovas.
Kas buvo prieš tai
Prisiminkite, kad vėlai sekmadienio vakarą D. Trumpas žurnalistams sakė esąs patenkintas respublikonų darbu dėl įstatymo projekto dėl sankcijų šalims, kurios palaiko verslo ryšius su Rusija, ypač dėl Maskvos nesugebėjimo sudaryti taikos su Ukraina.
Be to, D. Trumpas pridūrė, kad įstatymų leidėjai gali priimti jo pasiūlymą ir įtraukti Iraną į sankcijų priemones.
Kaip nurodo „Reuters“, įstatymo projektą inicijavo respublikonų senatorius Lindsey Grahamas ir JAV Atstovų Rūmų narys Brianas Fitzpatrickas. Be to, priemonės bus taikomos visų pirma šalims, kurios perka Rusijos energetikos eksportą.
Agentūra pridūrė, kad D. Trumpo komentarai gali atverti kelią įstatymo projekto tęsimui JAV Kongrese.
Ką L. Grahamas sako apie sankcijas
Reikėtų pažymėti, kad vakar L. Grahamas patvirtino, jog JAV rengia naują dvipartinį įstatymo projektą, kuriuo siekiama padidinti sankcijų Rusijai spaudimą. Jis socialiniuose tinkluose parašė, kad D. Trumpas jam pritarė.
Pasak respublikono, dokumente numatyta išplėsti prezidento galias antrinių sankcijų klausimu.
„Įstatymo projektas leidžia JAV prezidentui savo nuožiūra įvesti antrines sankcijas ir tarifus šalims, kurios ir toliau perka pigią rusišką naftą ir dujas, taip remdamos Putino karo mašiną“, – rašė L. Grahamas.
Jis pabrėžė, kad nauji mechanizmai suteiktų D. Trumpui daugiau įrankių daryti spaudimą Kremliui ir paskatinti Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną dalyvauti taikos derybose.
Be to, L. Grahamas taip pat patvirtino, kad naujosios priemonės bus taikomos ne tik Rusijai, bet ir Iranui.
