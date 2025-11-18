PasaulisĮvykiai

Lenkija dėl sprogimo svarbioje geležinkelio atkarpoje apkaltino Rusiją

2025 m. lapkričio 18 d. 13:06
Visi požymiai rodo, kad už sprogimo strategiškai svarbioje geležinkelio atkarpoje stovi Rusija, antradienį sakė Lenkijos saugumo tarnybos koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis.
„Rusijos tarnybos nori destabilizuoti mūsų visuomenę, jos nori skleisti baimę“, – po vyriausybės Nacionalinio saugumo komiteto posėdžio kalbėjo J. Dobrzynskis.
Sekmadienį sprogstamasis įtaisas sugadino geležinkelio bėgius atkarpoje iš Varšuvos į šalies pietryčiuose esantį Liubliną. traukinio mašinistas laiku pastebėjo sugadintus bėgius ir apie tai pranešė kontrolės centrui, kuris geležinkelio ruožą iškart uždarė.
Lenkijos valdžios institucijos jau anksčiau įspėjo apie Rusijos sabotažo grėsmę dėl Varšuvos paramos Ukrainai, ketvirtus metu besiginančiai nuo Maskvos plataus masto invazijos.
Šalies geležinkelių tinklas laikomas sabotažo aktų taikiniu dėl to, kad daugelis Vakarų karinės paramos Ukrainą pasiekia būtent per Lenkiją.
